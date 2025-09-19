Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Μια σύλληψη στα επεισόδια της πορείας για τη δολοφονία Φύσσα

Πάτρα: Μια σύλληψη στα επεισόδια της πορ...

Σχηματίστηκε δικογραφία για όπλα, διατάραξη κοινής ειρήνης και φθορά ξένης περιουσίας

Στην Πάτρα συνελήφθη χθες το απόγευμα ένας άνδρας, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, στο πλαίσιο ελέγχων από τις Διμοιρίες Υποστήριξης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας και την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, διατάραξη της κοινής ειρήνης, επικίνδυνη σωματική βλάβη, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, ομάδα ατόμων συμμετείχε σε πορεία φέροντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, ξύλινα ρόπαλα και πυροσβεστήρα, και επιτέθηκε στους αστυνομικούς χτυπώντας τους στο σώμα.

Ο συλληφθείς, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση, αντιστάθηκε χρησιμοποιώντας χέρια και πόδια, ενώ άτομο που κρατούσε πυροσβεστήρα τον χρησιμοποίησε για να δημιουργηθεί νέφος και να διευκολυνθεί η αποδέσμευσή του.

Ο άνδρας θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Ειδήσεις Τώρα

Ζάκυνθος: Άγρια συμπλοκή στο κέντρο της πόλης – Ένας τραυματίας μετά από επεισόδιο με... καρέκλες και τραπέζια στον αέρα

Αυτά είναι τα 20 δημοφιλέστερα ονόματα στην Ελλάδα από το 1940

Φώκια λιάζεται σε παραλία της Σύμης δίπλα στον κόσμο

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Επεισόδια Πορεία

Ειδήσεις