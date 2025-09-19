Πάτρα: Μια σύλληψη στα επεισόδια της πορείας για τη δολοφονία Φύσσα

Στην Πάτρα συνελήφθη χθες το απόγευμα ένας άνδρας, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, στο πλαίσιο ελέγχων από τις Διμοιρίες Υποστήριξης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας και την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, διατάραξη της κοινής ειρήνης, επικίνδυνη σωματική βλάβη, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, ομάδα ατόμων συμμετείχε σε πορεία φέροντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, ξύλινα ρόπαλα και πυροσβεστήρα, και επιτέθηκε στους αστυνομικούς χτυπώντας τους στο σώμα.

Ο συλληφθείς, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση, αντιστάθηκε χρησιμοποιώντας χέρια και πόδια, ενώ άτομο που κρατούσε πυροσβεστήρα τον χρησιμοποίησε για να δημιουργηθεί νέφος και να διευκολυνθεί η αποδέσμευσή του.

Ο άνδρας θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.