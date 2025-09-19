Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Φώκια λιάζεται σε παραλία της Σύμης δίπλα στον κόσμο

Φώκια λιάζεται σε παραλία της Σύμης δίπλ...

Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους λουόμενους στην παραλία Γυάλα, στο Νημποριό της Σύμης, όταν μια φώκια έκανε την εμφάνισή της στη θάλασσα δίπλα τους.

Ειδικότερα, όπως φαίνεται στο βίντεο του Symi TV, το θαλάσσιο θηλαστικό φαίνεται να χαλάρωσε ανενόχλητο στην ακτή, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τον ζεστό καιρό.

Οι παρευρισκόμενοι κατέγραψαν τη μοναδική στιγμή με φωτογραφίες και βίντεο, μοιράζοντας την εμπειρία στα social media και απολαμβάνοντας την απρόσμενη παρέα της φώκιας που έκανε τη βόλτα της στην αμμουδιά.

 

#tags Σύμη Φώκια

