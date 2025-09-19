Αυτά είναι τα 20 δημοφιλέστερα ονόματα στην Ελλάδα από το 1940

Τα στοιχεία ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑ μετά από επεξεργασία των στοιχείων της απογραφής
Τα 20 δημοφιλέστερα ονόματα στην Ελλάδα για την περίοδο από το 1940 έως το 2021 ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ με βάση την επεξεργασία των στοιχείων της τελευταίας απογραφής.
Όπως φαίνεται στο βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok, ο Γεώργιος είναι αμετακίνητος από την πρώτη θέση για όλα τα χρόνια αυτά.
Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Κωνσταντίνος που έδωσε μάχη με τον Ιωάννη και τον Δημήτρη ενώ εντυπωσιακή άνοδο σημείωνε όσο περνούσαν τα χρόνια ο Αλέξανδρος και ο Άγγελος.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ η κατάταξη αφορά τα επικρατέστερα ονόματα κατά έτος γέννησης ως ποσοστό % των ατόμων που γεννήθηκαν στην Ελλάδα το αντίστοιχο έτος και ανήκουν στον μόνιμο πληθυσμό με ελληνική και άλλη ιθαγένεια ενώ στα διπλά ονόματα υπολογίστηκε μόνο το πρώτο.
