Αυτά είναι τα 20 δημοφιλέστερα ονόματα στην Ελλάδα από το 1940

Τα 20 δημοφιλέστερα ονόματα στην Ελλάδα για την περίοδο από το 1940 έως το 2021 ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ με βάση την επεξεργασία των στοιχείων της τελευταίας απογραφής.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok, ο Γεώργιος είναι αμετακίνητος από την πρώτη θέση για όλα τα χρόνια αυτά.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Κωνσταντίνος που έδωσε μάχη με τον Ιωάννη και τον Δημήτρη ενώ εντυπωσιακή άνοδο σημείωνε όσο περνούσαν τα χρόνια ο Αλέξανδρος και ο Άγγελος.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ η κατάταξη αφορά τα επικρατέστερα ονόματα κατά έτος γέννησης ως ποσοστό % των ατόμων που γεννήθηκαν στην Ελλάδα το αντίστοιχο έτος και ανήκουν στον μόνιμο πληθυσμό με ελληνική και άλλη ιθαγένεια ενώ στα διπλά ονόματα υπολογίστηκε μόνο το πρώτο.