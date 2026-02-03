Πάτρα: Ξεκίνησε η αιμοδοσία στη μνήμη του Θάνου Μικρούτσικου στην πλατεία Γεωργίου

Ξεκίνησε στην πλατεία Γεωργίου η καθιερωμένη αιμοδοσία στη μνήμη του Θάνου Μικρούτσικου, στέλνοντας για ακόμη μία χρονιά μήνυμα ζωής και αλληλεγγύης.

Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει τα εξής:

Ξεκίνησε τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου στην πλατεία Γεωργίου της Πάτρας, η αιμοδοσία στη μνήμη του μεγάλου πατρινού συνθέτη Θάνου Μικρούτσικου.

Η αιμοδοσία όπως κάθε χρόνο, διοργανώνεται από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού, Προγραμματισμού, Δημοτικής Περιουσίας και την Αντιδημαρχία Υγείας – Πρόνοιας, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας – Μονάδα Αιμοληψίας του Πανεπιστημιακού Περιφερειακού Νοσοκομείου Πατρών και την οικογένεια του Θάνου Μικρούτσικου και Θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου.

Στην έναρξη της δράσης το παρόν έδωσε ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, προγραμματισμού και Δημοτικής περιουσίας Αποστόλης Αγγελής και αντιδήμαρχος Υγείας Πρόνοιας Βίβιαν Σαμούρη.

Η αιμοδοσία πραγματοποιείται για έβδομη χρονιά και ο Δήμος της Πάτρας καλεί όλους και όλες να συμμετάσχουν ενεργά στην ομάδα «Για τον Θάνο», δίνοντας αίμα για έναν ανοιχτό πανανθρώπινο σύλλογο, χωρίς διακρίσεις, για όλους και όλες που το έχουν ανάγκη. Για έναν σύλλογο ζωής.

Φέτος οι ανάγκες σε αίμα είναι ιδιαίτερα αυξημένες καθώς τον τελευταίο μήνα και στην περιοχή παρατηρείται μεγάλη έλλειψη, η οποία έχει ως αποτέλεσμα ακόμα και την αναβολή μεταγγίσεων σε περισσότερους από 55 πάσχοντες από θαλασσαιμία.

Ο Θάνος Μικρούτσικος στην τελευταία του ανάρτηση το 2019 από το νοσοκομείο όπου είχε εισαχθεί και έχοντας κάνει πολλές μεταγγίσεις ανέφερε: «Αυτές τις μέρες στο νοσοκομείο χρειάστηκε πολλές φορές να κάνω μετάγγιση αίματος. Το ίδιο και οι άνθρωποι στους διπλανούς θαλάμους. Σκεφτόμουνα αντί για δώρο φέτος να δώσετε αίμα. Για τον Θ.Μ. Για κάποιον που το έχει ανάγκη. Αυτές τις γιορτές σκεφτείτε τους άλλους και γίνετε αιμοδότες».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 2/2 10.00 - 13.00

ΤΡΙΤΗ 3/2 10.00 - 13.00 & 17.30 - 20.30

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/2 10.00 - 13.00

ΠΕΜΠΤΗ 5/2 10.00 - 13.00 & 17.30 - 20.30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/2 10.00 - 13.00 & 17.30 - 20.30