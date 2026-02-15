Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Πάτρα: Θλίψη για τον θάνατο της Τζένης Λιμάρ

Στα 55 της

Θλίψη έχει προκαλέσει στην Πάτρα η είδηση του θανάτου της Τζένης Λιμάρ, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 55 ετών.

Ήταν κόρη του αείμνηστου αγιογράφου Χρήστου Λιμάρ και της Αγγελικής, και ένα από τα τέσσερα παιδιά της οικογένειας που ακολούθησαν τα βήματά του στην τέχνη της αγιογραφίας.

Η Τζένη Λιμάρ ήταν παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών.

Ο αδελφός της γνωστός αγιογράφος Ευγένιος Λιμάρ  την αποχαιρέτησε μέσα από το διαδίκτυο γράφοντας ” Καλό ταξίδι γαλανομάτα μου, καλή αντάμωση αδερφούλα μου!!!…”, κοινοποιώντας τη φωτογραφία της

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα
