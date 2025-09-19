Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση 57χρονης στον Πύργο

Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση 57χρονης στον Πύργο

Πλέον βρίσκεται με τους δικούς της

Στιγμές ανακούφισης για την οικογένεια της 57χρονης Δ.Γ., η οποία είχε εξαφανιστεί στις 16 Σεπτεμβρίου 2025 από τον Πύργο Ηλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα εντοπίστηκε σήμερα να περπατά στον δρόμο από έναν διερχόμενο οδηγό, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα τις αρχές.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως είναι καλά στην υγεία της και πλέον βρίσκεται με τους δικούς της ανθρώπους, οι οποίοι ζούσαν ημέρες αγωνίας μετά την εξαφάνισή της.

Η άμεση κινητοποίηση των κατοίκων και των αστυνομικών αρχών συνέβαλε στον γρήγορο εντοπισμό της, φέρνοντας τέλος στον εφιάλτη των τελευταίων ημερών.

patrisnews.com

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Νταλίκα ανετράπη στο νέο λιμάνι- ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Εκκενώνεται το River West μετά από προειδοποίηση για βόμβα

Πρέβεζα: Σύλληψη 75χρονου για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ναυαγοσώστριας

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πύργος Εξαφάνιση

Ειδήσεις