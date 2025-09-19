Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση 57χρονης στον Πύργο

Στιγμές ανακούφισης για την οικογένεια της 57χρονης Δ.Γ., η οποία είχε εξαφανιστεί στις 16 Σεπτεμβρίου 2025 από τον Πύργο Ηλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα εντοπίστηκε σήμερα να περπατά στον δρόμο από έναν διερχόμενο οδηγό, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα τις αρχές.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως είναι καλά στην υγεία της και πλέον βρίσκεται με τους δικούς της ανθρώπους, οι οποίοι ζούσαν ημέρες αγωνίας μετά την εξαφάνισή της.

Η άμεση κινητοποίηση των κατοίκων και των αστυνομικών αρχών συνέβαλε στον γρήγορο εντοπισμό της, φέρνοντας τέλος στον εφιάλτη των τελευταίων ημερών.

