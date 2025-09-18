Back to Top
Πύργος: Εξαφανίστηκε η 57χρονη Διονυσία- Τι αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε κόκκινο σορτσάκι, λευκή μπλούζα και μαύρα πάνινα παπούτσια

Συναγερμός έχει σημάνει στον Πύργο Ηλείας από την εξαφάνιση της 57χρονης Διονυσίας Γκότση, με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να ζητά πληροφορίες για τον εντοπισμό της.

Συγκεκριμένα εξαφανίστηκε στις 16 Σεπτεμβρίου, ενώ το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της στις 18/09/25,και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της.

Αυτό έγινε κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Διονυσία Γκότση έχει ύψος 1,70 μ., είναι 55 κιλά, έχει ξανθά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε κόκκινο σορτσάκι, λευκή μπλούζα και μαύρα πάνινα παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

