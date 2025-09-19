Η ΕΕ σφίγγει τον κλοιό στη Ρωσία- Σταματούν οι εισαγωγές ρωσικού LNG και οι συναλλαγές με κρυπτονομίσματα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά σε νέο γύρο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, εστιάζοντας κυρίως στους τομείς της ενέργειας, της ναυτιλίας και των χρηματοοικονομικών.

Παράλληλα, καλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες να ενισχύσουν τη στάση τους, συμμετέχοντας πιο ενεργά στο μέτωπο των κυρώσεων.

Πρόκειται για το 19ο κατά σειρά πακέτο μέτρων, το οποίο, σύμφωνα με την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αποτελεί απάντηση στις τελευταίες επιθετικές κινήσεις της Μόσχας. Η ίδια τόνισε ότι το νέο πακέτο χαρακτηρίζεται από αυστηρότητα και στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα ότι η ΕΕ δεν πρόκειται να μείνει αμέτοχη.

«Θέλουμε η Ρωσία να φύγει από το πεδίο της μάχης και να έλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και αυτός είναι ο τρόπος να δώσουμε στην ειρήνη μια πραγματική ευκαιρία», δήλωσε Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Τι περιλαμβάνουν οι νέες κυρώσεις:

Απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού LNG (υγροποιημένου φυσικού αερίου) στην Ευρώπη.

Όριο τιμής στα 47,60 δολάρια το βαρέλι για το ρωσικό πετρέλαιο.

Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων εταιρειών και πλήρης απαγόρευση συναλλαγών με τις Rosneft και Gazpromneft.

Στόχευση του “σκιώδους στόλου”: 118 επιπλέον πλοία που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο παρακάμπτοντας τους περιορισμούς, φτάνοντας έτσι συνολικά τα 560 πλοία σε λίστα κυρώσεων.

Για πρώτη φορά χτύπημα στα κρυπτονομίσματα: απαγόρευση συναλλαγών μέσω crypto πλατφορμών.

Περιορισμοί σε ξένες τράπεζες που συνεργάζονται με ρωσικά εναλλακτικά συστήματα πληρωμών και εταιρείες σε “ειδικές οικονομικές ζώνες”.

Πολιτικό πλαίσιο

Οι κυρώσεις χρειάζονται έγκριση από όλα τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ τις επόμενες εβδομάδες. Παράλληλα, η ΕΕ προσπαθεί να πείσει και τις ΗΠΑ να υιοθετήσουν και εκείνες με τη σειρά τους σκληρότερη στάση. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έθεσε όρο: να σταματήσουν οι χώρες του ΝΑΤΟ να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο – κάτι που είναι δύσκολο, καθώς κράτη όπως η Ουγγαρία, η Σλοβακία και η Τουρκία συνεχίζουν να το χρησιμοποιούν, αναφέρει το Politico.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι αν πέσει η τιμή του πετρελαίου, ο Πούτιν θα αναγκαστεί να αποχωρήσει από τον πόλεμο, ενώ όπως είχε πει έχει επιβάλει δασμούς στους αγοραστές της Ρωσίας, όπως η Ινδία.