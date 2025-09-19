Αχαρνές: Φωτιά σε υπαίθριο χώρο με ξυλεία- Προειδοποίηση από το 112

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής (19/09) στις Αχαρνές, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε εργοστάσιο ξυλείας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 18:42, σε προαύλιο χώρο της επιχείρησης, με τις φλόγες να τυλίγουν παλέτες που βρίσκονταν στο σημείο. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση, ενώ οι καπνοί ήταν ορατοί από μεγάλη απόσταση.

Λίγο μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους κοντινών περιοχών να παραμείνουν σε εσωτερικούς κλειστούς χώρους, με κλειστές πόρτες και παράθυρα λόγω των επικίνδυνων καπνών.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Άμεσα έσπευσαν στο σημείο 30 πυροσβέστες, 12 οχήματα και 1 ελικόπτερο.