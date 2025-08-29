Φον ντερ Λάιεν: «Η Ευρώπη χρειάζεται ασφαλή ανατολικά σύνορα -Ο Πούτιν είναι αρπακτικό»

Η Ευρώπη θα είναι ασφαλής μόνο αν είναι ασφαλή τα ανατολικά της σύνορα, προειδοποίησε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Γνωρίζουμε ότι η Ευρώπη είναι ασφαλής μόνο αν είναι ασφαλή τα ανατολικά της σύνορα».

Αυτά είναι τα λόγια της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία προχώρησε σε δηλώσει σήμερα, στη Λετονία μαζί με τον πρωθυπουργό της χώρας.

O Πούτιν είναι αρπακτικό

Είπε επίσης ότι «ο Πούτιν είναι αρπακτικό», προσθέτοντας ότι η Λετονία έχει «πικρή εμπειρία» από ρωσικές προκλήσεις, όπως κυβερνοεπιθέσεις, καθώς η χώρα συνορεύει με τη Ρωσία.

Η φον ντερ Λάιεν ξεκινά μια περιοδεία στα κράτη μέλη της ΕΕ στην Ανατολή και τις Βαλτικές χώρες, τα οποία αντιμετωπίζουν προκλήσεις ασφαλείας από τη Ρωσία.

Εξέφρασε την ικανοποίησή της για την επιτυχία των πρωτοβουλιών της ΕΕ που αποσκοπούν στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας στην ήπειρο.

Η Λετονία έχει ζητήσει ευελιξία στον προϋπολογισμό για να αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες, παρά το γεγονός ότι είναι μία από τις χώρες με τις υψηλότερες δαπάνες στην Ένωση. Η φον ντερ Λάιεν μάλιστα χαιρέτισε αυτή τη δέσμευση της Λετονίας.

«Η Ευρώπη βρίσκεται στον σωστό δρόμο

Πρόσθεσε: «Μαζί επενδύουμε περισσότερα, επενδύουμε από κοινού και επενδύουμε στην Ευρώπη. «Η Ευρώπη βρίσκεται στον σωστό δρόμο», υπογράμμισε.

Η φον ντερ Λάιεν ολοκλήρωσε την εναρκτήρια ομιλία της ευχαριστώντας τη Λετονία για την «εξαιρετική συνεργασία» της.