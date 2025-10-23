Με ισχυρή αστυνομική συνοδεία στη ΓΑΔΑ οι συλληφθέντες για τη μαφία του ΟΠΕΚΕΠΕ

Η μεταγωγή τους ξεκίνησε στις 4 τα ξημερώματα από το αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης
Στο κτήριο της ΓΑΔΑ έφτασαν λίγο πριν τις 10 το πρωί οι συλληφθέντες για τη μαφία του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την επιχείρηση του ελληνικού FBI σε διάφορες πόλεις της επικράτειας.
Οι συλληφθέντες - ανάμεσά τους και ο 38χρονος από τα Γιαννιτσά που θεωρείται «εγκέφαλος» της εγκληματικής οργάνωσης - έφτασαν στη λεωφόρο Αλεξάνδρας σε κονβόι δεκάδων αυτοκινήτων και συνοδεία πάνοπλων αστυνομικών.
Στη συνέχεια οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του ευρωπαίου ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν.
Η επιχείρηση μεταγωγής ξεκίνησε λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα της Πέμπτης από τη Θεσσαλονίκη.
Όπως φαίνεται στο βίντεο του ThessPost.gr, η μεταγωγή από το αστυνομικό μέγαρο της πόλης έγινε με 23 συμβατικά οχήματα της ΕΛΑΣ, συνοδεία περιπολικού.
Συνολικά πρόκειται για 21 άτομα από Θεσσαλονίκη, 11 από Πέλλα, και 2 από Γιάννενα.
Οι αστυνομικοί χρειάστηκε, μάλιστα, να επιστρατεύσουν και βαν για να μεταφέρουν τα διαβιβαστικά και τα αποδεικτικά στοιχεία.
