Βιολάντα: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της Ελένης Κατσαρού στα Τρίκαλα

Βαρύ ήταν το κλίμα το πρωί της Παρασκευής στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στα Τρίκαλα, όπου τελέστηκε η κηδεία της Ελένης Κατσαρού, μίας από τις πέντε εργαζόμενες που έχασαν τη ζωή τους στη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα».

Ο ναός γέμισε από συγγενείς, φίλους και συναδέλφους, με τη μαζική παρουσία τους να αποτυπώνει τη βαθιά οδύνη και τη συγκίνηση ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας για τον άδικο χαμό της.

Σπαρακτικές ήταν οι στιγμές για την οικογένειά της, που αποχαιρέτησε την αγαπημένη τους Ελένη, η οποία έφυγε από τη ζωή τόσο πρόωρα και τόσο άδικα.