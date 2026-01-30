Δεν γράφουν κλήσεις οι ΑΙ κάμερες στους δρόμους

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και άλλες αρχές, εγκαθιστά σταδιακά ένα μεγάλο δίκτυο «έξυπνων» καμερών τεχνητής νοημοσύνης στους δρόμους της Αττικής με στόχο να καταγράφονται αυτόματα παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Μέχρι σήμερα έχουν τοποθετηθεί πιλοτικά οκτώ τέτοιες κάμερες σε κρίσιμα σημεία της Αθήνας και της ευρύτερης περιοχής, που καταγράφουν υπερβολική ταχύτητα, παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, μη χρήση ζώνης ή κράνους ακόμα και είσοδο σε λεωφορειολωρίδες και λωρίδες έκτακτης ανάγκης. Στην πρώτη φάση λειτουργίας τους έχουν ήδη εντοπιστεί και καταγραφεί δεκάδες χιλιάδες παραβάσεις, σε μερικές περιπτώσεις σχεδόν 30.000 σε διάστημα μερικών εβδομάδων, σε δρόμους υψηλής κυκλοφορίας της πρωτεύουσας, γεγονός που αποτυπώνει την έκταση της παραβατικότητας στο οδικό δίκτυο της Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι αυτή τη στιγμή οι κάμερες δεν έχουν ακόμη πλήρως «κουμπώσει» με το ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα του gov.gr ώστε η διαδικασία βεβαίωσης παραβάσεων να είναι πλήρως αυτοματοποιημένη. Το υφιστάμενο σύστημα της Τροχαίας επιτρέπει στις κάμερες να καταγράφουν και να αποστέλλουν τα δεδομένα στον κεντρικό μηχανισμό καταγραφής, αλλά η τρέχουσα ροή δεν είναι τέτοια που να εκδίδει και να στέλνει κατευθείαν τις κλήσεις αυτόματα στους οδηγούς μέσω SMS, email ή gov.gr notifications.



Η διαλειτουργικότητα με την ψηφιακή πλατφόρμα του Δημοσίου που θα επιτρέπει στον πολίτη να δει άμεσα αν έχει καταγραφεί παράβαση και να λάβει την κλήση του μόλις αυτή επιβεβαιωθεί από τον υπεύθυνο δεν έχει ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα να απαιτείται ακόμα ανθρώπινη επαλήθευση των καταγραφών πριν από την τελική βεβαίωση πρόστιμου.

Το ζήτημα αυτό έχει φέρει στην επιφάνεια προβλήματα πρακτικής φύσης: οι ογκώδεις αριθμοί παραβατών που εντοπίζονται καθημερινά, με 100.000 και πλέον περιπτώσεις να καταγράφονται συνολικά σε μεγάλους δρόμους της Αττικής, δείχνουν ότι το σύστημα δεν μπορεί προς το παρόν να αυτοματοποιήσει πλήρως τη διαδικασία επιβολής προστίμων χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση.

Εκπρόσωποι από υπηρεσίες επιτήρησης και νομικοί επισημαίνουν πως μέχρι να ολοκληρωθεί η πλήρης διασύνδεση με το gov.gr, είναι αναγκαιότητα οι αρμόδιοι να βλέπουν και να επαληθεύουν κάθε καταγραφή, να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα και στη συνέχεια να προχωρούν στην έκδοση της κλήσης. Η έλλειψη προσωπικού και η ανάγκη για ελεγκτές που θα αναλύουν και θα επαληθεύουν το υλικό έχει ως αποτέλεσμα καθυστερήσεις στην αποστολή των κλήσεων στους παραβάτες.

Η ολοκλήρωση της ψηφιακής υποδομής που θα επιτρέπει στους οδηγούς να λαμβάνουν ειδοποιήσεις απευθείας στο κινητό τους και να βλέπουν τα αποδεικτικά στοιχεία στο gov.gr αποτελεί κεντρικό στόχο των επόμενων μηνών. Το Ενιαίο Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγραφής και Διαχείρισης Παραβάσεων σχεδιάζεται να συνδέσει εκατοντάδες ή και χιλιάδες κάμερες σε όλη τη χώρα μέσω ενός ενιαίου backend που θα «κουμπώνει» άμεσα με τις ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου. Μόλις αυτό ολοκληρωθεί, η διαδικασία βεβαίωσης παραβάσεων και αποστολής προστίμων θα μπορεί να γίνεται σε πραγματικό χρόνο, με την ελάχιστη δυνατή ανθρώπινη παρέμβαση και, σύμφωνα με τις αρχές που θέτουν οι αρμόδιες αρχές, με μεγαλύτερη διαφάνεια και ταχύτερη ροή πληροφοριών στον πολίτη.

