Αρχίζει η επίσημη λειτουργία των καμερών στους δρόμους της Αττικής - Τα πρόστιμα με email και SMS

Σύμφωνα με το news247.gr υπάρχουν εξελίξεις σε ό,τι αφορά την επίσημη λειτουργία του συστήματος, το οποίο θα στέλνει τις παραβάσεις που “πιάνουν” οι κάμερες στους δρόμους της Αττικής, μαζί το πρόστιμο στο κινητό, το email και το Gov.

Άλλα είχαν προαναγγελθεί το Δεκέμβριο και άλλα τελικά, θα ισχύσουν, με την ολοκλήρωση όσων έπρεπε να γίνουν με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να είναι νόμιμη η λειτουργία των καμερών (όπου είχε “κολλήσει” η προηγούμενη απόπειρα χρήσης τους) να ορίζει τελικά, την πρεμιέρα του νέου συστήματος.

Έτσι, από σήμερα η καταγραφή της παράβασης που “πιάνουν” οι κάμερες (της περιφέρειας και της Αττικής Οδού “βλέπουν” παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και παραβίαση ορίου ταχύτητας και οι “έξυπνες” τα παραπάνω, συν τη μη χρήση ζώνης ή κράνους, την κίνηση στη λεωφορειολωρίδα και τη χρήση κινητού κατά την οδήγηση), θα ακολουθείται από την αποστολή των ντοκουμέντων και του προστίμου, μέσω SMS, Gov και email.

Οι παραλήπτες θα έχουν 13 ημέρες στη διάθεση τους για να υποβάλουν ψηφιακή ένσταση και να κλείσουν ψηφιακό ραντεβού (με βιντεοκλήση).

Η πληρωμή προστίμων θα είναι ηλεκτρονική (με κωδικό RF) και η ενημέρωση για βαθμούς στο Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών (ΣΕΣΟ), αυτόματη.

Ψηφιακή θα είναι και η αφαίρεση της άδειας οδήγησης -θα γίνεται με την καταγραφή της παράβασης.

Τι εκκρεμεί από το αρχικό πλάνο για τις ΑΙ κάμερες

Αυτό που είχε ειπωθεί, τον περασμένο Δεκέμβριο, από εκπρόσωπο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τον Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά ήταν πως το σύστημα που δοκιμάζεται από εκείνον τον μήνα (και έχει φωτογραφήσει +40.000 παραβάσεις του ΚΟΚ έως σήμερα), θα έμπαινε στην επίσημη εποχή του, όταν λειτουργούσε το Ενιαίο Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγραφής και Διαχείρισης Παραβάσεων.

Το ΕΗΣ, ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής κλήσεων που ετοιμάζει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Βάσει πλάνου, επρόκειτο να γίνει διασύνδεση των καμερών που έχει τοποθετήσει η Περιφέρεια, εκείνων του υπουργείου Μεταφορών, σε συνεργασία με αυτό της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Αττικής Οδού (πάντα βάσει των συστάσεων της ΕΛ.ΑΣ -για τους πιο επικίνδυνους δρόμους του λεκανοπεδίου), με το ήδη υπάρχουν σύστημα της τροχαίας.

Έτσι, οι αρχές θα μπορούσαν να βλέπουν τη φωτογραφία ή το βίντεο, την στιγμή της παράβασης, να επιβεβαιώνουν και να στέλνουν αυθημερόν την κλήση.

Τελικά, αποφασίστηκε να τεθεί σε εφαρμογή το σύστημα… έξυπνων κλήσεων, από το υπάρχουν σύστημα της Τροχαίας, που διαχειρίζεται και τις κάμερες της Αττικής Οδού.

Θα το εποπτεύει η Οδική Υπηρεσία Συστημάτων Εποπτείας και Ασφάλειας (ΟΔΥΣΕΑΣ).

Έχετε υπ’ όψιν σας και ότι έως τον Ιούνιο οι κάμερες, σε όλη την Αττική, θα έχουν γίνει 388. Δεν θα είναι όλες ΑΙ, αλλά όλες θα “πιάνουν” την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη και του ορίου ταχύτητας.