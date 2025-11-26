Προς τον Κ. Κυρανάκη η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τον Οδοντωτό: Αίτημα για άμεσο και ολοκληρωμένο σχέδιο διάσωσης

Επιστολή προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης, μεταφέροντας το ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας για τον Οδοντωτό Διακοπτού–Καλαβρύτων.

Το Συμβούλιο ζητά άμεσες παρεμβάσεις για τη διασφάλιση της λειτουργίας, της συντήρησης και της αναπτυξιακής προοπτικής της ιστορικής σιδηροδρομικής γραμμής, καθώς και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα από το Υπουργείο και τους εμπλεκόμενους φορείς.

«Κάνουμε γνωστά στον Υπουργό όλα τα σημεία των άμεσων ενεργειών που ζητά το Περιφερειακό μας Συμβούλιο με το ψήφισμά του, ώστε να αναληφθούν από τον ίδιο και την Κυβέρνηση πρωτοβουλίες που θα διασφαλίζουν το μέλλον του Οδοντωτού και την ανάπτυξή του. Στην κατεύθυνση που έχει περιγράψει και ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης, αναμένουμε οι πρωτοβουλίες αυτές να εξελιχθούν το συντομότερο, ώστε να υπάρξει συνολικό σχέδιο για τον Οδοντωτό» δήλωσε ο κ. Ζαΐμης.

Η επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας Φ. Ζαΐμη, έχει ως εξής :

Προς Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών

κ. Κωνσταντίνο Κυρανάκη

(Κοιν: - Γραφείο Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριο Φαρμάκη

Πρόεδρο Δ.Σ. ΟΣΕ κ. Γεώργιο Ιωάννου

Πρόεδρο Δ.Σ. Hellenic Train κ. Αθανάσιο Ζηλιασκόπουλο)

Κύριε Υπουργέ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, στην συνεδρίασή του στις 24-11-2025 συζήτησε το θέμα του Οδοντωτού Σιδηρόδρομου Διακοπτού- Καλαβρύτων και κατέληξε σε ψήφισμα με το οποίο ζητά να υπάρξει ένα άμεσο, ολοκληρωμένο σχέδιο που θα εγγυάται την λειτουργία και ανάπτυξη του Οδοντωτού, καθώς πρόκειται για ένα από τα πιο σημαντικά τουριστικά και αναπτυξιακά «όπλα» της Δυτικής Ελλάδας και συνολικά της χώρας.

Σας αποστέλλουμε το ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου, ώστε να προβείτε σε άμεσες ενέργειες:

ΨΗΦΙΣΜΑ

της 21ης τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Θέμα : Οδοντωτός Σιδηρόδρομος Διακοπτού- Καλαβρύτων

1. Να μην περισταλούν τα δρομολόγια του Οδοντωτού Διακοπτού- Καλαβρύτων, κάτι που αν συμβεί θα έχει πολλαπλές επιπτώσεις στον οικονομικό και παραγωγικό ιστό της περιοχής, θέτοντας σε κίνδυνο την βιωσιμότητα μεγάλου μέρους των μικρομεσαίων επιχειρηματικών μονάδων στην περιοχή

2. Να δρομολογηθούν άμεσα έργα συντήρησης της υποδομής καθώς και όλα τα αναγκαία έργα αντιδιαβρωτικής θωράκισης σε όλη τη διαδρομή των 22 χιλιομέτρων

3. Να δρομολογηθεί κάθε αναγκαία παρέμβαση για την κανονική συντήρηση του τροχαίου υλικού και την πλήρη στελέχωση του Οδοντωτού και κυρίως του Μηχανοστασίου στο Διακοπτό

4. Να υπάρξει άμεσα συνάντηση με την συμμετοχή και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και τους εμπλεκόμενους Φορείς (ΟΣΕ, Hellenic Train), ώστε να καταστεί σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα και το οικονομικό αντικείμενο όλων αυτών των ενεργειών

5. Να ανακαινιστούν και να εκσυγχρονιστούν οι υποδομές που ανήκουν στον ΟΣΕ που σήμερα παρουσιάζουν εικόνα πλήρους εγκατάλειψης (π.χ. Σταθμός Καλαβρύτων, Μουσείο Οδοντωτού)

6. Να αναληφθεί με ευθύνη της Κυβέρνησης και της Hellenic Train, συντονισμένη πρωτοβουλία με σκοπό την αποκατάσταση του κύρους του Οδοντωτού και καμπάνια προβολής της διαδρομής που θεωρείται ίσως η ομορφότερη στην Ευρώπη

7. Να διευκρινιστεί επισήμως και εγγράφως ποιοι και ποιους ακριβώς λόγους αποφασίζουν την περιστολή των δρομολογίων.

8. Να υπάρξει εναλλακτικό σχέδιο συνεργασίας με άλλη εταιρεία (μέσω διαγωνιστικής ή άλλης διαδικασίας που θα επιλέξει το Υπουργείο και ο ΟΣΕ), που να διαχειριστεί την γραμμή, στην περίπτωση που η Hellenic Train δεν ανταποκριθεί, δεν συναινέσει και δεν υλοποιήσει όσα χρειάζεται να αποφασιστούν άμεσα για την ασφαλή λειτουργία της γραμμής και την ανάπτυξή της.

9. Να τηρηθεί η πρωθυπουργική δέσμευση για την επέκτασή του.

10. Να μας δοθεί η σύμβαση παραχώρησης που αφορά αυτό το μέρος