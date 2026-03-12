ΕΟΔΥ - Δύο θάνατοι από γρίπη και ένας από κορωνοϊό την τελευταία εβδομάδα

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026 ότι τρεις θάνατοι από αναπνευστικές λοιμώξεις καταγράφηκαν στη χώρα το διάστημα 2 έως 8 Μαρτίου 2026.

Συγκεκριμένα, δύο άνθρωποι κατέληξαν από γρίπη και ένας από COVID-19, ενώ την ίδια στιγμή η θετικότητα και των δύο ιών στην κοινότητα εμφανίζει πτωτική τάση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία επιτήρησης, ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής (ILI) ανά 1.000 επισκέψεις βρίσκεται σε πτωτική πορεία μετά την εβδομάδα 04/2026, ενώ την εβδομάδα 10/2026 καταγράφηκε περαιτέρω μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Παράλληλα, τα περιστατικά σοβαρής οξείας λοίμωξης του αναπνευστικού (SARI) παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα από την εβδομάδα 04/2026, παρουσιάζοντας μικρές αυξομειώσεις αλλά συνολική μείωση την εβδομάδα 10/2026.

Γριπώδης συνδρομή – ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παρουσιάζει πτωτική τάση μετά την εβδομάδα 04/2026. Την εβδομάδα 10/2026 παρουσίασε περαιτέρω μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού – SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 εισαγωγές βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα μετά την εβδομάδα 4/2026, με μικρές αυξομειώσεις. Την εβδομάδα 10/2026 παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιός SARS-CoV2 – λοίμωξη COVID-19

Η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των SARS-CoV-2 διαγνωστικών ελέγχων στην επικράτεια κινείται σε χαμηλά επίπεδα. Την εβδομάδα 10/2026 παρουσίασε μικρή μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Για την περίοδο επιτήρησης 2025-2026 (από την εβδομάδα 44/2025), ο ΕΟΔΥ εγκατέστησε σύστημα καθημερινής ενεργητικής καταγραφής των νέων εισαγωγών COVID-19 από δίκτυο συνολικά 84 νοσοκομείων σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο την παρακολούθηση της διαχρονικής τους τάσης. Την εβδομάδα 10/2026 καταγράφηκαν 85 νέες εισαγωγές COVID19, παραμένοντας στα ίδια περίπου επίπεδα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (Ν=78).

Από την αρχή του καλοκαιριού του 2025 καταγράφονται σποραδικές περιπτώσεις διασωληνώσεων και θανάτων. Την εβδομάδα 10/2026 καταγράφηκαν δύο νέες διασωληνώσεις κι ένας νέος θάνατος. Από την εβδομάδα 01/2025 μέχρι την εβδομάδα 10/2026 οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά (διασωληνωμένοι ή/και με νοσηλεία σε ΜΕΘ) ανέρχονται σε 89.

Από το τέλος της άνοιξης του 2025 και μετά, καταγράφεται σταδιακή άνοδος του παραλλαγμένου στελέχους XFG, που εμφανίζεται να είναι το επικρατές στέλεχος στις ανιχνεύσεις από τις αρχές Ιουλίου.

Κατά την εβδομάδα 10/2026, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα των ελεγχθεισών περιοχών βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιός της γρίπης

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), βρίσκεται σε πτωτική τάση από την αρχή του έτους. Την εβδομάδα 10/2026 σημειώθηκε περαιτέρω μείωση, με καταγραφόμενη τιμή κάτω από το όριο του 10% (επιδημικό κατώφλι που σηματοδοτεί την εποχική δραστηριότητα της γρίπης). Στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης SARI) παρατηρείται πτωτική τάση μετά την εβδομάδα 5/2026. Την εβδομάδα 10/2026 σημειώθηκε μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Για την περίοδο επιτήρησης 2025-2026 (από την εβδομάδα 44/2025), ο ΕΟΔΥ εγκατέστησε σύστημα καθημερινής ενεργητικής καταγραφής των νέων εισαγωγών γρίπης από δίκτυο συνολικά 84 νοσοκομείων σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο την παρακολούθηση της διαχρονικής τους τάσης. Οι νέες εισαγωγές γρίπης παρουσίασαν μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (112 νέες εισαγωγές έναντι 140 την εβδομάδα 09/2026).

Κατά την εβδομάδα 10/2026 καταγράφηκαν δύο νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και δύο νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2025 έως και την 10/2026 έχουν καταγραφεί 155 κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και 74 θάνατοι με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Σημειώνεται ότι από την εβδομάδα 01/2025 έως την εβδομάδα 10/2026, οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη, ανέρχονται σε 158.

Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2025 έως και την εβδομάδα 10/2026, μεταξύ 4.143 δειγμάτων (προέλευσης Sentinel κοινότητας, επιτήρησης SARI και νοσοκομείων εκτός δικτύων επιτήρησης), ανευρέθηκαν 711 θετικά δείγματα για ιούς γρίπης, 710 τύπου Α και ένα τύπου Β.

Από τα 512 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, τα 338 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3) και τα 174 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09. Έχουν αναλυθεί φυλογενετικά 21 δείγματα θετικά για τον ιό Α(Η3): έξι δείγματα από την αρχή της περιόδου επιτήρησης (εβδ. 42–45/2025), εκ των οποίων τρία ανήκαν στη γενετική ομάδα Κ και 15 από τη φάση ανόδου της δραστηριότητας της γρίπης (εβδ. 50–52/2025), εκ των οποίων τα 14 ήταν Κ. Τα δεδομένα δείχνουν συνολική επικράτηση της γενετικής ομάδας Κ στα δείγματα Α(Η3), σε συμφωνία με την παγκόσμια εικόνα. Η γενετική ομάδα Κ δεν έχει συσχετιστεί έως τώρα με αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσου. Ο εμβολιασμός παραμένει το καλύτερο μέτρο πρόληψης, ιδιαίτερα για τα άτομα υψηλού κινδύνου. Ο ΕΟΔΥ επιπλέον συστήνει στις ομάδες υψηλού κινδύνου έγκαιρη αναζήτηση ιατρικής φροντίδας επί συμπτωμάτων, για χορήγηση αντι-ιϊκής αγωγής, καθώς και χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους με συνωστισμό. Τέλος, συστήνεται στον πληθυσμό η εφαρμογή προστατευτικών μέτρων (αναπνευστική υγιεινή, συχνό πλύσιμο των χεριών και καλός αερισμός των χώρων).

Κατά την εβδομάδα 10/2026, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο της γρίπης Α στα αστικά λύματα των ελεγχθεισών περιοχών βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός – RSV

Η θετικότητα στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) παρουσίασε σημαντική αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ αύξηση καταγράφηκε και στη θετικότητα στα νοσοκομεία του δικτύου επιτήρησης SARI. Ο ΕΟΔΥ κάνει σύσταση για εμβολιασμό των ατόμων ηλικίας άνω των 75 ετών και ατόμων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.