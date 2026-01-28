Eurovision 2026: Η Ελλάδα στην 3η θέση στα στοιχήματα

Η Ελλάδα αρχικά βρισκόταν στη 15η θέση των στοιχημάτων για νίκη
Μπορεί ακόμη κανένα τραγούδι να μην έχει πάρει το χρίσμα για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026, όμως η χώρας μας ανέβηκε ήδη στην τρίτη θέση στα προγνωστικά όσον αφορά τα στοιχήματα.
Η Ελλάδα αρχικά βρισκόταν στη 15η θέση των στοιχημάτων για νίκη και τώρα, μετά την παρουσίαση των 28 τραγουδιών που θα διαγωνιστούν στον ελληνικό τελικό, κατατάσσεται στην 3η, κάτι που αποτελεί σπάνιο φαινόμενο για ελληνική συμμετοχή τα τελευταία χρόνια.
Η Ελλάδα προσπέρασε ακόμη και τη Σουηδία, ανεβαίνοντας στην 3η θέση, παραμένοντας στην ίδια απόδοση. Πλέον πάνω από τη χώρα μας είναι μόνο η Φινλανδία με 9% και το Ισραήλ με 12%.
Το Ισραήλ έχει καταφέρει να τερματίσει στην κορυφαία 5αδα τα τελευταία 3 χρόνια. Η προτίμηση για πρωτιά στην παρούσα στιγμή δεν συμπίπτει με την ύπαρξη τραγουδιού, αλλά με την υποστήριξη της χώρας από το televoting τα τελευταία χρόνια.
Το "Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026" θα αποτελείται από δύο Ημιτελικούς που θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 11 και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, στις 21:00, καθώς και τον Μεγάλο Τελικό, που θα απολαύσουμε την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, την ίδια ώρα.
Ήδη έχουν ξεχωρίσει τα φαβορί, με τον Ακύλα να έχει γίνει viral στα social media χάρη στο τραγούδι με τίτλο "Ferto", ενώ δυνατές συμμετοχές είναι του Good Job Nicky και της Marseaux.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr