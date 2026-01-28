Eurovision 2026: Η Ελλάδα στην 3η θέση στα στοιχήματα

Μπορεί ακόμη κανένα τραγούδι να μην έχει πάρει το χρίσμα για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026, όμως η χώρας μας ανέβηκε ήδη στην τρίτη θέση στα προγνωστικά όσον αφορά τα στοιχήματα.

Η Ελλάδα αρχικά βρισκόταν στη 15η θέση των στοιχημάτων για νίκη και τώρα, μετά την παρουσίαση των 28 τραγουδιών που θα διαγωνιστούν στον ελληνικό τελικό, κατατάσσεται στην 3η, κάτι που αποτελεί σπάνιο φαινόμενο για ελληνική συμμετοχή τα τελευταία χρόνια.

Η Ελλάδα προσπέρασε ακόμη και τη Σουηδία, ανεβαίνοντας στην 3η θέση, παραμένοντας στην ίδια απόδοση. Πλέον πάνω από τη χώρα μας είναι μόνο η Φινλανδία με 9% και το Ισραήλ με 12%.