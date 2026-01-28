Gio στο «Survivor»: Οι Επαρχιώτες από δύο χωριά... έχουν γίνει χωριάτες

Το κλίμα που επικρατεί στην ομάδα των Επαρχιωτών σχολίασε ο Gio Καραντώνης στο «Survivor» λέγοντας χαρακηριστικά, πως οι αντίπαλοί του «από δύο χωριά έχουν γίνει χωριάτες».

Στο επεισόδιο που προβλήθηκε την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, ο παίκτης των Αθηναίων επέστρεψε μετά τον τραυματισμό του, και ανάμεσα σε όσα σχολίασε στο συμβούλιο του νησιού, αναφέρθηκε και στους Επαρχιώτες, θέλοντας να εκφράσει πως οι εντάσεις τους έχουν επηρεάσει.

Αρχικά ο Gio είπε για την ομάδα του: «Εμείς οι Αθηναίοι που δεν ξέρουμε καν τον γείτονά μας, έχουμε βγει πιο ενωμένοι» και πρόσθεσε κάνοντας μια παραλλαγή της φράσης «έγιναν από δύο χωριά χωριάτες»: «Εν τέλει, από αυτό που έχω μάθει, οι Επαρχιώτες από δύο χωριά έχουν γίνει χωριάτες, Γιώργο. Τα έλεγα στην αρχή όμως». Ο Γιώργος Λιανός πήρε αμέσως τον λόγο και απάντησε στον παίκτη: «Ίσως η παροιμία να έχει μία βάση σύμφωνα με τα λεγόμενά σου».