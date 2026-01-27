Πέτρος Γαϊτάνος: Τείνει η Eurovision να μοιάζει με ένα τσίρκο πολύχρωμο, βλέπω πολλά δαιμονικά στοιχεία

Ο Πέτρος Γαϊτάνος έδωσε μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη και αναφέρθηκε στον θεσμό της Eurovision, στην πίστη του στον Θεό αλλά και στις προτάσεις που του έχουν γίνει κατά καιρούς ώστε να βρεθεί σε μουσικά talent shows.

Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε την Τρίτη (27.01.2026) στην εκπομπή «Το πρωινό». Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο Πέτρος Γαϊτάνος δήλωσε ότι η Eurovision ότι μοιάζει με τσίρκο και έχει πολλά δαιμονικά στοιχεία.

«Θα προτιμούσα στη Eurovision να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν καταρχήν ταλέντο στη φωνή και όχι τόσο πολύ στο να κάνουν τσαλίμια και κόλπα. Υπάρχει μία τάση προς την εντύπωση και προς το θέαμα. Και κάποιες φορές νομίζω ότι φτάνουμε σε σημεία λίγο γραφικά. Τείνει η Eurovision να μοιάζει με ένα τσίρκο πολύχρωμο. Άλλο είναι να μιλάς ή να κάνεις χαβαλέ κι άλλο να ασχολείσαι και ως στάση ζωής με αυτό που λέμε μουσική και μελοποιημένος λόγος», σχολίασε για τον δημοφιλή μουσικό διαγωνισμό.

«Κάναμε το “Λάθος εποχή” με τον Σπανουδάκη το ’90, σκεφτήκαμε μήπως πάμε στη Eurovision τότε αλλά ήταν μια σκέψη που την κάναμε μεταξύ μας. Βλέπω στη Eurovision αναισχυντία και βλέπω επίσης πολλά δαιμονικά στοιχεία και πολλά πράγματα που απαξιώνουνε τον άνθρωπο. Αυτό δεν είναι καλό παράδειγμα», παραδέχτηκε ακόμα.

Παράλληλα, ο Πέτρος Γαϊτάνος αναφέρθηκε και στην πίστη του στον Θεό, υπογραμμίζοντας: «Στην εκκλησία μας ο Τριαδικός Θεός δεν είναι θρησκεία, είναι η αποκάλυψη του Θεού. Η λέξη θρησκεία είναι λίγο ανθρώπινης νόησης κατάσταση. Αν δεν είχα Θεό στη ζωή μου, πιστεύω ότι θα είχα χαθεί πολύ μέσα στις ατέλειες και τις βιασύνες της κοινωνίας μας και μες στις δικές μου ατέλειες».

Επίσης, ο γνωστός καλλιτέχνης αποκάλυψε ότι του έχουν γίνει προτάσεις για μουσικά talent shows.

«Κατά καιρούς μου έχουν γίνει κάποιες προτάσεις, αλλά όπως καταλαβαίνετε, επειδή εγώ είμαι ένας άνθρωπος που είμαι μέσα στην καρδιά της τέχνης και δεν είμαι γύρω από το θέαμα και τις παρέες, θα το ‘κανα αν αυτό το πράγμα γινόταν προσεγμένα», υπογράμμισε ο Πέτρος Γαϊτάνος.

«Πάρα πολλές συνεργασίες και ευκαιρίες έχω χάσει και πρώτο εμπόδιο είναι ο Χριστός. Το δεύτερο είναι η Ελλάδα και το τρίτο είναι οτιδήποτε σας ανταγωνίζεται», δήλωσε στο τέλος της συνέντευξή τους.