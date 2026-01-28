MasterChef: Ο παίκτης που αποχώρησε λίγο πριν μπει στο σπίτι

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής για την είσοδο στο σπίτι του Masterchef 10, με έναν παίκτη να αποχωρεί λίγο πριν από τη συγκατοίκηση.

Στο επεισόδιο που προβλήθηκε την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, η δοκιμασία καθόρισε ποιοι διαγωνιζόμενοι θα φορούσαν τη λευκή ποδιά. Επτά παίκτες παρέμεναν στην κουζίνα, γνωρίζοντας πως στο τέλος μόνο έξι θα συνέχιζαν την πορεία τους.

Η πιο κρίσιμη στιγμή ήρθε όταν απέμειναν μπροστά στον πάγκο τρεις παίκτες: ο Γιώργος, η Φωτεινούλα και ο Αντώνης. Τρεις λευκές ποδιές βρίσκονταν μπροστά τους, όμως μόνο δύο θα αξιοποιούνταν. Σύμφωνα με την απόφαση των κριτών, του Λεωνίδα Κουτσόπουλου, του Σωτήρη Κοντιζά και του Πάνου Ιωαννίδη, ο Αντώνης δεν κατάφερε να συνεχίσει στον διαγωνισμό.

Όπως εξήγησαν, το πιάτο του παρουσίασε σοβαρά τεχνικά προβλήματα, καθώς η πατάτα είχε ταυτόχρονα καμένα και ωμά σημεία, γεγονός που αποδείχτηκε καθοριστικό. Ο παίκτης αποχώρησε, αποδεχόμενος το αποτέλεσμα ως δίκαιο.