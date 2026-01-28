Νικόλαος Ντε Γκρες - Χρυσή Βαρδινογιάννη: «Θα ήταν δώρο να δουν την οικογένειά τους να μεγαλώνει»

Νικόλαος Ντε Γκρες και Χρυσή Βαρδινογιάννη ετοιμάζονται σε λίγες μέρες για την πρώτη επέτειο του γάμου τους, που έγινε το βράδυ της 7ης Φεβρουαρίου του 2025.

Οι δυο τους απολαμβάνουν κάθε στιγμή του έγγαμου βίου και κοιτούν το μέλλον με αισιοδοξία. Άτομα από το περιβάλλον τους, εστιάζουν στην ευτυχία τους και στα σχέδια που κάνουν για το μέλλον.

Η Χρυσή Βαρδινογιάννη και ο Νικόλαος Ντε Γκρες δείχνουν πιο ενωμένοι από ποτέ, έτοιμοι να γράψουν το επόμενο κεφάλαιο της κοινής πορείας τους. Οι δικοί τους άνθρωποι, τους εύχονται τα καλύτερα και ορισμένοι τονίζουν με νόημα πως οι δυο τους αγαπούν τα παιδιά.

Χαρακτηριστικά, άνθρωπος από τον στενό τους κύκλο αποκάλυψε στο περιοδικό OK!: «Τόσο ο Νικόλαος όσο και η Χρυσή αγαπάνε πολύ τα παιδιά κι αν ο Θεός τους ευλογήσει θα ήταν μεγάλο δώρο και για τους δυο να δουν την οικογένειά τους να μεγαλώνει».

Νικόλαος Ντε Γκρες και Χρυσή Βαρδινογιάννη παντρεύτηκαν λίγους μήνες μετά την επιβεβαίωση της σχέσης τους, με τις εικόνες του γάμου τους, να ταξιδεύουν ακόμα και εκτός συνόρων. Η Χρυσή Βαρδινογιάννη, ήταν εκείνη που έκλεψε την παράσταση. Η νύφη επέλεξε ένα κομψό νυφικό του Έλληνα σχεδιαστή Χρήστου Κωσταρέλλου, ενώ φορούσε μια αντίκα Corsair τιάρα, από τη συλλογή της Άννας Μαρίας.

Μετά τον εντυπωσιακό γάμο του Νικολάου Ντε Γκρες και της Χρυσής Βαρδινογιάννη στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Πλάκα, το ζευγάρι αποχώρησε από το σημείο με το αυτοκίνητό του, με προορισμό τον Πειραιά, την περιοχή που είχαν προγραμματίσει την δεξίωση.

Το κτήριο ήταν τριώροφο με τον χώρο του ισογείου να είναι 230 τετραγωνικά μέτρα και φιλοξενεί ιδιωτικά πάρτι, εταιρικά events και άλλες εκδηλώσεις. Η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου δεν είναι καθόλου τυχαία, μιας και το ζευγάρι ήθελε να διασκεδάσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο Νικόλαος Ντε Γκρες φοίτησε στο Ελληνικό κολλέγιο της Βρετανίας και στην πορεία πηγε στην Νέα Υόρκη για να φοιτήσει στο Πανεπιστήμιο Brown -πήρε πτυχίο στα Οικονομικά και τις Διεθνείς Σχέσεις. Στη συνέχεια εργάστηκε ως δημοσιογράφος στο κανάλι Fox New χρησιμοποιώντας ψευδώνυμο και όχι το πραγματικό του όνομα. Ο ίδιος δεν έμεινε πολλά χρόνια στην Αμερική. Επέστρεψε στο Λονδίνο και μέχρι σήμερα διατηρεί φιλίες με συμμαθητές του.