Βασίλης Μπισμπίκης: Πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 1 μήνα

Για τις 8 Οκτωβρίου ορίστηκε η δίκη του Βασίλη Μπισμπίκη, ο οποίος τα ξημερώματα του Σαββάτου προκάλεσε τροχαίο με αποτέλεσμα να προκαλέσει φθορές σε τουλάχιστον 3 αυτοκίνητα και μια γκαραζόπορτα στη Φιλοθέη και στη συνέχεια να εγκαταλείψει το σημείο και να εξαφανιστεί.

Όλα έγιναν τα ξημερώματα του Σαββάτου. Ο Βασίλης Μπισμπίκης βρισκόταν σε μια μεγάλη γιορτή τσικουδιάς στη Μεταμόρφωση. Μάλιστα, έξω από το ίδιο γλέντι έγινε ένα άγριο σκηνικό, όταν τέσσερα άτομα αλληλομαχαιρώθηκαν έπειτα από συμπλοκή και κατέληξαν στο νοσοκομείο.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης αφού διασκέδασε με φίλους πήρε το αυτοκίνητό του για το σπίτι του στη Φιλοθέη. Κάτω από άγνωστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του μεγάλου αγροτικού που οδηγούσε και έπεσε πάνω σε τουλάχιστον 3 οχήματα και μια γκαραζόπορτα πριν εξαφανιστεί στα στενά της Φιλοθέης.

Ο ίδιος υποστηρίζει πως την αμέσως επόμενη ημέρα επικοινώνησε με την αστυνομία, ενημερώνοντάς τους πως προκάλεσε ένα τροχαίο και αν γίνει αναφορά είναι στη διάθεσή τους. Ωστόσο, το γεγονός διαψεύδει η εκπρόσωπος τύπου της Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, το τηλεφώνημα έγινε κάποια στιγμή το Σάββατο από συνεργάτιδα του Βασίλη Μπισμπίκη ενημερώνοντας πως ένας φίλος της προκάλεσε τροχαίο, αλλά δεν είναι σαφές μέχρι στιγμής αν έδωσε το όνομα του ηθοποιού.