Μόρνος: Το βυθισμένο χωριό Κάλλιο βγήκε στην επιφάνεια λόγω της λειψυδρίας

Εντυπωσιακές εικόνες
Ένα χωριό που ήταν βυθισμένο στην τεχνητή λίμνη του Μόρνου βγήκε στην επιφάνεια λόγω της υποχώρησης της στάθμης των υδάτων.
Πρόκειται για το χωριό Κάλλιο το οποίο είχε εγκαταλειφθεί από τους κατοίκους του το 1980 όταν είχε δημιουργηθεί η τεχνητή λίμνη του Μόρνου.
Η λειψυδρία είχε ως αποτέλεσμα τα νερά της τεχνητής λίμνης να υποχωρήσουν και κτίρια του χωριού να αναδυθούν στην επιφάνεια.
Ο Μόρνος, ο βασικότερος τροφοδότης του λεκανοπεδίου της Αττικής, βρίσκεται σε ιστορικό χαμηλό 15ετίας, με τους ειδικούς να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου.
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ, τα αποθέματα νερού έχουν καταρρεύσει στα 192,8 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, τιμή μειωμένη κατά 64% σε σχέση με τον μέσο όρο της περιόδου 2010-2024.
