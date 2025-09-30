Μόρνος: Το βυθισμένο χωριό Κάλλιο βγήκε στην επιφάνεια λόγω της λειψυδρίας

Ένα χωριό που ήταν βυθισμένο στην τεχνητή λίμνη του Μόρνου βγήκε στην επιφάνεια λόγω της υποχώρησης της στάθμης των υδάτων.

Πρόκειται για το χωριό Κάλλιο το οποίο είχε εγκαταλειφθεί από τους κατοίκους του το 1980 όταν είχε δημιουργηθεί η τεχνητή λίμνη του Μόρνου.

Η λειψυδρία είχε ως αποτέλεσμα τα νερά της τεχνητής λίμνης να υποχωρήσουν και κτίρια του χωριού να αναδυθούν στην επιφάνεια.