Πάτρα: Συνεχίζεται η λεηλασία στο Κτίριο Υπηρεσιών Λιμένα - Ξηλώνουν ακόμη και τα κάγκελα και τα μάρμαρα!

Ανεξέλεγκτη μοιάζει πλέον η κατάσταση στο Κτίριο Υπηρεσιών Λιμένα Πάτρας, όπου η λεηλασία όχι μόνο δεν σταματά, αλλά κλιμακώνεται.

Άγνωστοι δράστες, εκμεταλλευόμενοι την εγκατάλειψη και την έλλειψη φύλαξης του χώρου, έχουν αρχίσει να ξηλώνουν σιδερένια κάγκελα από τα πλατύσκαλα και τα μπαλκόνια, καθώς και μάρμαρα από τις σκάλες του κτιρίου.

Δεν δίστασαν μάλιστα να επιχειρήσουν το ξήλωμα ακόμη και των πλακιδίων από τα μπάνια.

Οι εικόνες εγκατάλειψης και λεηλασίας προβληματίζουν σοβαρά τους πολίτες και προκαλούν ερωτήματα για την απουσία φύλαξης, αλλά και για το μέλλον ενός χώρου που, αν και νευραλγικός για το λιμάνι της Πάτρας, έχει μετατραπεί σε "ορυχείο" για πλιάτσικο.

Οι φωτογραφίες είναι του Αλέξη Γκλαβά.