Πάνος Ρούτσι: Δεκτό αναμένεται να γίνει το αίτημά του για τοξικολογικές εξετάσεις

Δεκτό αναμένεται να γίνει εντός της ημέρας από τις δικαστικές αρχές το αίτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι να γίνουν και τοξικολογικές εξετάσεις μετά από εκταφή στην σορό του παιδιού του.

Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να ικανοποιηθεί το αίτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, ο οποίος ζητά τη διενέργεια εξετάσεων για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου του γιου του Ντένις, ενός εκ των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας θα δώσει το πράσινο φως για τη διενέργεια και τοξικολογικών εξετάσεων στις σορούς των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών για τις οποίες έχει αποφασιστεί η θα αποφασιστεί κατόπιν αιτήματος των συγγενών τους εκταφή.