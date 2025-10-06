Πάνος Ρούτσι: Δεκτό αναμένεται να γίνει το αίτημά του για τοξικολογικές εξετάσεις

Η απόφαση από την εισαγγελία Λάρισας αναμένεται εντός της ημέρας
Δεκτό αναμένεται να γίνει εντός της ημέρας από τις δικαστικές αρχές το αίτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι να γίνουν και τοξικολογικές εξετάσεις μετά από εκταφή στην σορό του παιδιού του.
Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να ικανοποιηθεί το αίτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, ο οποίος ζητά τη διενέργεια εξετάσεων για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου του γιου του Ντένις, ενός εκ των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας θα δώσει το πράσινο φως για τη διενέργεια και τοξικολογικών εξετάσεων στις σορούς των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών για τις οποίες έχει αποφασιστεί η θα αποφασιστεί κατόπιν αιτήματος των συγγενών τους εκταφή.
Νωρίτερα, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος βρέθηκε στο Σύνταγμα αμέσως μετά την τέλεση του αγιασμού στη Βουλή, όπου σηματοδοτήθηκε η έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου. Σύμφωνα με μαρτυρίες, καθώς περνούσε από το σημείο, ζήτησε από τον οδηγό του να σταματήσει, για να προσεγγίσει τον απεργό πείνας.
Ο σύντομος αλλά συγκινητικός διάλογος μεταξύ τους ήταν ο εξής:
– Αρχιεπίσκοπος: «Ένας άνθρωπος υποφέρει και ήρθα να τον δω».
– Πάνος Ρούτσι: «Ευχαριστώ, πρέπει να γίνει το αυτονόητο».
– Αρχιεπίσκοπος: «Εγώ ήρθα να σας δω, πρέπει να είμαστε άνθρωποι. Όπου υπάρχει πόνος πρέπει να είμαστε κοντά».
– Πάνος Ρούτσι: «Ευχαριστώ, μου δίνει δύναμη ο Θεός και ο κόσμος».
