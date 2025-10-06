Μακρόν: Διορία 48 ωρών στον Λεκορνί για διαβουλεύσεις με τα κόμματα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Γαλλία τη Δευτέρα (6/10) καθώς λίγες ώρες μετά την παραίτηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί από την θέση του πρωθυπουργού ο τελευταίος αποφάσισε να παραμείνει για λίγα 24ωρα στο αξίωμα μετά από αίτημα του Εμανουέλ Μακρόν.

Συγκεκριμένα ο Λεκορνί δήλωσε στο X ότι «συμφώνησε με το αίτημα του Προέδρου της Δημοκρατίας να διεξαχθούν τελικές συζητήσεις με τις πολιτικές δυνάμεις για τη σταθερότητα της χώρας».

«Θα ενημερώσω τον Αρχηγό του Κράτους το βράδυ της Τετάρτης (8/10) εάν αυτό είναι εφικτό ή όχι, ώστε να μπορέσει να εξαγάγει όλα τα απαραίτητα συμπεράσματα», πρόσθεσε.

Ο ίδιος φέρεται να ξεκαθάρισε ακόμη στον Μακρόν ότι δεν θα δεχθεί να τον διορίσει εκ νέου υποψήφιο πρωθυπουργό στην περίπτωση που οι συνομιλίες δεν αποδώσουν καρπούς.