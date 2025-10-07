ΗΠΑ: Τρία άτομα τραυματίστηκαν μετά από συντριβή ελικοπτέρου σε αυτοκινητόδρομο στο Σακραμέντο

Η αιτία του ατυχήματος παραμένει υπό έρευνα
Τρία άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά μετά από συντριβή ελικοπτέρου σε αυτοκινητόδρομο στο Σακραμέντο της Καλιφόρνια το βράδυ της Δευτέρας.
Το ελικόπτερο κατέπεσε στις λωρίδες κυκλοφορίας προς ανατολικά της λεωφόρου Highway 50, κοντά στη διασταύρωση με την Howe Avenue, σύμφωνα με το CBS News. Πρόκειται για ελικόπτερο που παρέχει αερομεταφορές ασθενών.
Η αιτία του ατυχήματος παραμένει υπό έρευνα.
