Θλίψη στη Δυτική Αχαΐα: Έφυγε από τη ζωή η 45χρονη Παναγιώτα Αρβανίτη – Παναγιωτοπούλου, μητέρα δύο παιδιών

Η Παναγιώτα Αρβανίτη – Παναγιωτοπούλου «λύγισε» μετά από μάχη ημερών στη ΜΕΘ – Βαρύ το πένθος στο Κάτω Λιμνοχώρι

Βαθιά θλίψη έχει σκορπίσει στη Δυτική Αχαΐα η είδηση του θανάτου της Παναγιώτας Αρβανίτη – Παναγιωτοπούλου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 45 ετών.

Η άτυχη γυναίκα, κάτοικος Κάτω Λιμνοχωρίου, έδωσε γενναία μάχη για τη ζωή της, ωστόσο δεν κατάφερε να την κερδίσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 45χρονη υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο πριν από περίπου μία εβδομάδα, με την κατάσταση της υγείας της να επιδεινώνεται ραγδαία. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Στο πλευρό της βρισκόταν συνεχώς ο σύζυγός της, Γιώργος Παναγιωτόπουλος και τα δύο τους παιδιά. Ο θάνατός της βύθισε στο πένθος την οικογένεια, τους συγγενείς και ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Η κηδεία της Παναγιώτας Αρβανίτη – Παναγιωτοπούλου αναμένεται να τελεστεί την Παρασκευή.

