Γαλλία σε κρίση: Ο κίνδυνος χρεοκοπίας στα υψηλότερα επίπεδα σε 9 μήνες

Ο κίνδυνος χρεοκοπίας της Γαλλίας σκαρφαλώνει στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 9 μηνών, καθώς η πολιτική αστάθεια κλιμακώνεται μετά την παραίτηση και επανατοποθέτηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Η απόδοση των 10ετών γαλλικών ομολόγων αυξήθηκε κατά επτά μονάδες βάσης, φτάνοντας το 3,58%, ενώ το κόστος ασφάλισης (CDS) ανέβηκε πάνω από 84 μονάδες βάσης — το υψηλότερο από τον Ιανουάριο. Το spread, που είχε φτάσει στις 90 μονάδες βάσης στα τέλη του 2024, παραμένει σε επίπεδα που δεν είχαν καταγραφεί από το 2012. Παράλληλα, το ευρώ σημειώνει πτώση έναντι των βασικών νομισμάτων της G10, εκτός από το ιαπωνικό γεν.

Η γαλλική κυβέρνηση βρίσκεται υπό πίεση, καθώς το έλλειμμα έχει καταστεί το μεγαλύτερο στην ευρωζώνη, με τον πρωθυπουργό να έχει περιορισμένα περιθώρια κινήσεων για τον έλεγχο των δαπανών και την αποφυγή χρεοκοπίας. Ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, προειδοποίησε πρόσφατα πως η χώρα πρέπει να ξεπεράσει την πολιτική αβεβαιότητα για να αντιμετωπίσει το αυξανόμενο βάρος του χρέους που απειλεί την οικονομία.

Εν τω μεταξύ, η πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας έχει υποβαθμιστεί δύο φορές από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Λεκορνί. Η Moody’s διατηρεί αξιολόγηση Aa3 για τη Γαλλία με σταθερή προοπτική και έχει προγραμματιστεί για την επόμενη ενημέρωση στις 24 Οκτωβρίου.

Η S&P έχει αξιολόγηση AA- με αρνητική προοπτική ενόψει της επόμενης αξιολόγησής της στις 28 Νοεμβρίου.

Ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έδωσε στον απερχόμενο πρωθυπουργό του, Σεμπαστιάν Λεκορνί, 48 ώρες για να διαπραγματευτεί με τα πολιτικά κόμματα της Γαλλίας, σε μια ύστατη προσπάθεια να αποτρέψει τη χώρα από το να βυθιστεί σε βαθύτερη κρίση.

Ο Λεκορνί παραιτήθηκε απροσδόκητα νωρίς χθες (6.10.25), κατηγορώντας την αδιαλλαξία ανταγωνιστικών πολιτικών ομάδων – συμπεριλαμβανομένης της κεντρώας μειοψηφίας του Μακρόν – για την αποτυχία τους να συμφωνήσουν σε νέο υπουργικό συμβούλιο, το οποίο αποκαλύφθηκε την Κυριακή το βράδυ.

Αργά τη Δευτέρα, ο Μακρόν δήλωσε ότι είχε εμπιστευτεί στον Λεκορρνού «την ευθύνη της διεξαγωγής τελικών διαπραγματεύσεων μέχρι το βράδυ της Τετάρτης 8 Οκτωβρίου, προκειμένου να οριστεί μια πλατφόρμα δράσης και σταθερότητας για τη χώρα», σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του προέδρου.

Η απόφαση να δοθεί στον Λεκορνί μια ακόμη ευκαιρία να βρει μια διέξοδο από το πολιτικό αδιέξοδο της Γαλλίας αγοράζει λίγο περισσότερο χρόνο για τον Μακρόν να καταλάβει τα επόμενα βήματά του, τα οποία θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν νέες βουλευτικές εκλογές που ζητούν οι ομάδες της αντιπολίτευσης. Δεν είναι σαφές τι θα κάνει ο Μακρόν μόλις παρέλθει η προθεσμία της Τετάρτης.

Οι διαδοχικές γαλλικές κυβερνήσεις δυσκολεύονται να κρατηθούν στην εξουσία από τότε που το άτυχο στοίχημα του Μακρόν με πρόωρες εκλογές πέρυσι παραλύσε περαιτέρω την ίδια του την κεντρώα ομάδα και χώρισε την Εθνοσυνέλευση σε ασυμβίβαστα μπλοκ.

Οι βουλευτές της κάτω βουλής ανάγκασαν σε παραίτηση και τους δύο προηγούμενους πρωθυπουργούς – τον Μισέλ Μπαρνιέ και τον Φρανσουά Μπαϊρού – σχετικά με τα σχέδια για τον προϋπολογισμό και ετοιμάζονταν να κάνουν το ίδιο και στον Λεκορνί μόλις αυτή την εβδομάδα.

Το αδιέξοδο έχει ήδη ματαιώσει τις προσπάθειες περιορισμού αυτού που έχει γίνει το μεγαλύτερο δημοσιονομικό έλλειμμα στην ευρωζώνη, τροφοδοτώντας τις πωλήσεις γαλλικών περιουσιακών στοιχείων και αυξάνοντας το κόστος δανεισμού της χώρας σε σχέση με τους ομολόγους της.

Η τελευταία κατάρρευση σημαίνει ότι η κυβέρνηση θα δυσκολευτεί να τηρήσει την προθεσμία υποβολής προϋπολογισμού έως τις 13 Οκτωβρίου, γεγονός που καθιστά πιθανό να χρειαστούν έκτακτα μέτρα για να αποφευχθεί ένα κλείσιμο τον Ιανουάριο.

«Κατόπιν αιτήματος του Προέδρου της Δημοκρατίας, συμφώνησα να πραγματοποιήσω τελικές συζητήσεις με τις πολιτικές δυνάμεις για χάρη της σταθερότητας της χώρας», δήλωσε ο Λεκορνί σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Θα ενημερώσω τον Αρχηγό του Κράτους το βράδυ της Τετάρτης αν αυτό είναι δυνατό ή όχι, ώστε να μπορέσει να εξαγάγει όλα τα απαραίτητα συμπεράσματα».

Οι πολιτικοί παρατηρητές βλέπουν μειούμενες πιθανότητες ο Μακρόν να αποφύγει την προκήρυξη νέων βουλευτικών εκλογών. Σύμφωνα με τον Αντόνιο Φάτας, καθηγητή οικονομικών στη σχολή επιχειρήσεων INSEAD, η απόφαση να διοριστεί ένα υπουργικό συμβούλιο την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 που αποτελούνταν σχεδόν εξ ολοκλήρου από τους ίδιους υπουργούς με το προηγούμενο ήταν «θανατηφόρα» καθώς εξόργισε όλες τις πλευρές.

«Είναι στριμωγμένος», δήλωσε ο Φάτας. «Δεν μπορώ να φανταστώ έναν συνδυασμό υποστήριξης δεδομένης της μικρής προθυμίας που έχει δείξει ο Μακρόν για συμβιβασμούς».

Υποβάθμιση Αξιολογήσεων

Από τον διορισμό του Λεκόρνου τον περασμένο μήνα, η πιστοληπτική αξιολόγηση της Γαλλίας έχει υποβαθμιστεί από δύο οργανισμούς λόγω ανησυχιών ότι η πολιτική κατάσταση θα εμποδίσει την ικανότητα οποιασδήποτε κυβέρνησης να ανακάμψει στα δημόσια οικονομικά.

Οι δείκτες δραστηριότητας δείχνουν επίσης ότι η αβεβαιότητα έχει επηρεάσει την ευρύτερη οικονομία, καθώς οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις περιορίζουν τις επενδύσεις και τις δαπάνες.

Μετά την προσπάθεια του Λεκορνί για συνομιλίες τις επόμενες δύο ημέρες, ο Μακρόν θα έχει ακόμα τρεις κύριες επιλογές: Μπορεί να ορίσει νέο πρωθυπουργό, ο οποίος στη συνέχεια θα προτείνει ένα νέο υπουργικό συμβούλιο· θα μπορούσε να προκηρύξει βουλευτικές εκλογές· ή θα μπορούσε να παραιτηθεί ο ίδιος — κάτι που έχει δηλώσει προηγουμένως ότι δεν θα κάνει.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση του Λεκόρνου ότι παραιτείται, η ακροδεξιά ηγέτιδα Μαρίν Λε Πεν επανέλαβε την έκκλησή της για νέες βουλευτικές εκλογές, καθώς το κόμμα της, Εθνικός Συναγερμός, βλέπει μια ευκαιρία να αξιοποιήσει τα κέρδη που κατέγραψε στις τελευταίες πρόωρες εκλογές του 2024.

«Έχουμε φτάσει στο τέλος του δρόμου. Πρέπει να επιστρέψουμε στους ψηφοφόρους, αυτοί πρέπει να αποφασίσουν», δήλωσε η Λεπέν.

Ο Ερίκ Τσιότι, επικεφαλής μιας δεξιάς ομάδας που συμμαχεί με τον Εθνικό Συναγερμό της, δήλωσε ότι τα κόμματα αυτά συμφώνησαν σε συνάντηση τη Δευτέρα ότι θα επικρίνουν οποιαδήποτε κυβέρνηση προτείνει ο Μακρόν.

Διαμεσολάβηση για Συμφωνία

Η σκληρή στάση της ακροδεξιάς σημαίνει ότι ο μόνος δρόμος του Λεκορνί για την αποκατάσταση της σταθερότητας είναι η διαμεσολάβηση για κάποιο είδος συμφωνίας μεταξύ της κεντροαριστεράς και της κεντροδεξιάς. Και οι δύο αυτές ομάδες, μαζί με τους κεντρώους του Μακρόν, θα πρέπει να απέχουν από ψήφους μομφής στην Εθνοσυνέλευση εάν θέλουν να επιβιώσει οποιαδήποτε κυβέρνηση.

Ωστόσο, αυτά τα δύο κόμματα – οι Σοσιαλιστές και οι Ρεπουμπλικάνοι – είναι μακροχρόνιοι πολιτικοί αντίπαλοι, των οποίων η αντιπολίτευση κυριάρχησε στη γαλλική πολιτική σκηνή για δεκαετίες πριν ο Εμανουέλ Μακρόν εκλεγεί κεντρώος το 2017.

Τα δύο κόμματα παραμένουν βαθιά διχασμένα σε θέματα πολιτικής, με τους Ρεπουμπλικάνους να αντιτίθενται στις εκκλήσεις των Σοσιαλιστών για μικρότερες περικοπές στον προϋπολογισμό και αύξηση των φόρων στις επιχειρήσεις και τους πλούσιους. Η αριστερά έχει μέχρι στιγμής αρνηθεί να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε κυβέρνηση με επικεφαλής τους κεντρώους του Μακρόν, ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν υπηρετήσει σε υπουργικά συμβούλια τον τελευταίο χρόνο.

Ο Μπρούνο Ρεταϊό, επικεφαλής των Ρεπουμπλικανών και απερχόμενος υπουργός Εσωτερικών, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η αριστερά δεν θα έπρεπε να κυβερνά. «Δεν υπάρχει περίπτωση να υποστηρίξουμε μια αριστερή κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό».