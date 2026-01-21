Μυτιλήνη: Κλειστά τα σχολεία την Πέμπτη λόγω της κακοκαιρίας

Με απόφαση των δημάρχων Μυτιλήνης, Δυτικής Λέσβου, Χίου, Ανατολικής και Δυτικής Σάμου αύριο Πέμπτη (22/01) όλα τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά.

Κλειστοί θα είναι επίσης λόγω των αναμενόμενων άσχημων καιρικών συνθηκών και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί.