#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Μυτιλήνη: Κλειστά τα σχολεία την Πέμπτη λόγω της κακοκαιρίας

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο Πέμπτη (22/01) τα σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί στη Μυτιλήνη

Με απόφαση των δημάρχων Μυτιλήνης, Δυτικής Λέσβου, Χίου, Ανατολικής και Δυτικής Σάμου αύριο Πέμπτη (22/01) όλα τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά.

 Κλειστοί θα είναι επίσης λόγω των αναμενόμενων άσχημων καιρικών συνθηκών και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί.

#tags Μυτιλήνη Σχολεία Κακοκαιρία

