Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Κακοκαιρία: Μήνυμα 112 στους κατοίκους του Βορείου Αιγαίου - «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

Κακοκαιρία: Μήνυμα 112 στους κατοίκους τ...

Το βράδυ της Τετάρτης στάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Το βράδυ της Τετάρτης στάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην περιοχή.

Το μήνυμα εστάλη γύρω στις 9 το βράδυ και καλούσε τους πολίτες να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να περιοριστούν μόνο στις απολύτως αναγκαίες.

Στο προειδοποιητικό μήνυμα αναφέρεται συγκεκριμένα: «Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από σήμερα το βράδυ μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης, περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες».

 
 

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Στο μικροσκόπιο το κινητό της Λόρας- Έρευνα για στίγμα στη Γερμανία

Δολοφονία- Αγρίνιο: «Το έκανε από φόβο», λέει ο αδελφός του δράστη

Δυτική Ελλάδα: Ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων το 2025, με 20.000 αποχωρήσεις

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Κακοκαιρία 112

Ειδήσεις