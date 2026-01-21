Τραμπ για Γροιλανδία: Έχουμε πλαίσιο συμφωνίας - «Παγώνουν» οι δασμοί της 1ης Φεβρουαρίου

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης (21/1), μετά τη συνάντησή του με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ότι έχει διαμορφωθεί «πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας» αναφορικά με τη Γροιλανδία.

Όπως ανέφερε, βρίσκονται σε εξέλιξη πρόσθετες συζητήσεις που αφορούν στο σχέδιο του «Χρυσού Θόλου» σε σχέση με τη Γροιλανδία, χωρίς να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι, βάσει της παρούσας συνθήκης, δεν θα επιβληθούν οι δασμοί που επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου, προσθέτοντας ότι περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν καθώς οι διαβουλεύσεις προχωρούν.

Για τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος όρισε ως υπεύθυνους τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και «άλλους, εφόσον χρειαστεί».

Η ανάρτηση Τραμπ

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι δύο πλευρές «διαμόρφωσαν το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας» σε ό,τι αφορά τη Γροιλανδία, σημειώνοντας ότι μια τέτοια λύση «θα είναι εξαιρετική για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ».

«Μετά από μια ιδιαίτερα παραγωγική συνάντηση που είχα με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, διαμορφώσαμε το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας σε ό,τι αφορά τη Γροιλανδία και, στην πραγματικότητα, ολόκληρη την Αρκτική περιοχή. Αυτή η λύση, εφόσον ολοκληρωθεί, θα είναι εξαιρετική για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και για όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ.

Με βάση αυτή την κατανόηση, δεν θα επιβάλω τους δασμούς που είχαν προγραμματιστεί να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη πρόσθετες συζητήσεις σχετικά με το σχέδιο «Golden Dome», σε ό,τι αφορά τη Γροιλανδία.

Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν καθώς οι διαβουλεύσεις προχωρούν. Την ευθύνη των διαπραγματεύσεων θα έχουν ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο Ειδικός Απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και άλλοι, εφόσον χρειαστεί. Θα αναφέρονται απευθείας σε εμένα.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό.

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ»