Γάζα: Θετική ατμόσφαιρα στις πρώτες διαπραγματεύσεις- «Η Χαμάς συμφωνεί σε σημαντικά ζητήματα», δηλώνει ο Τραμπ

Η πρώτη φάση των συνομιλιών μεταξύ της Χαμάς και των μεσολαβητών – Αιγύπτου, Κατάρ και ΗΠΑ – ολοκληρώθηκε σε «θετική ατμόσφαιρα», όπως μετέδωσε νωρίς σήμερα αιγυπτιακό κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το Al Qahera News, τηλεοπτικό δίκτυο που θεωρείται προσκείμενο στην αιγυπτιακή υπηρεσία πληροφοριών, οι συνομιλίες αναμένεται να συνεχιστούν σήμερα στο Σαρμ ελ Σέιχ, πάντα ανάμεσα στη Χαμάς και τους μεσολαβητές. Αντιπροσωπεία του Ισραήλ έφθασε εκεί χθες Δευτέρα.

Οι συνομιλίες έχουν βάση σχέδιο 20 σημείων που πρότεινε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό των μαχών και την απελευθέρωση ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων στο Ισραήλ.

«Πάμε πολύ καλά»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα ότι η Χαμάς «συμφωνεί σε ορισμένα πολύ σημαντικά ζητήματα», εκφράζοντας αισιοδοξία για επίτευξη συμφωνίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, ο αμερικανός πρόεδρος είπε σχετικά με τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου: «Θεωρώ πως πάμε πολύ καλά. Θεωρώ ότι η Χαμάς συμφωνεί σε ζητήματα που είναι πολύ σημαντικά».

Μάλιστα ο Τραμπ διέψευσε το δημοσίευμα του Axios σύμφωνα με το οποίο ο ίδιος είχε παροτρύνει τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να σταματήσει να είναι τόσο αρνητικός, λέγοντας ότι «κάτι τέτοιο δεν είναι αλήθεια. Ήταν πολύ θετικός για τη συμφωνία».

«Πραγματικά πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία», είπε αργότερα ο Τραμπ.