Τραμπ για Γκρέτα Τούνμπεργκ: «Νομίζω ότι πρέπει να δει γιατρό, είναι τόσο τρελή»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση κατά της Γκρέτα Τούνμπεργκ, μετά την απέλασή της από το Ισραήλ, δηλώνοντας ότι «πρέπει να δει γιατρό».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για την απέλαση της Γκρέτα Τούνμπεργκ και άλλων φιλοπαλαιστινιακών ακτιβιστών που προσπάθησαν να σπάσουν τον θαλάσσιο αποκλεισμό της Γάζας από το Ισραήλ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε για τη Σουηδή:

«Είναι απλά μία ταραχοποιός. Δεν ασχολείται πλέον με το περιβάλλον, αλλά τώρα ασχολείται με αυτό; Έχει πρόβλημα διαχείρισης του θυμού, νομίζω ότι πρέπει να δει γιατρό», είπε, για να καταλήξει: «Είναι νέα. Είναι τόσο θυμωμένη, είναι τόσο τρελή. Είναι απλά μια ταραξίας».

Η δήλωση Τραμπ