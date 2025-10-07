Σίδνεϊ: Ο ομογενής Αρτέμιος Μίντζας κατηγορείται για 25 αδικήματα μετά την επίθεση με 50 πυροβολισμούς στο Κρόιντον Παρκ

Το δικαστήριο Burwood Local Court αρνήθηκε την αποφυλάκισή του με εγγύηση

Ένας 60χρονος ομογενής, ο Αρτέμιος Μίντζας, κατηγορείται για 25 αδικήματα, μεταξύ των οποίων και απόπειρα ανθρωποκτονίας, μετά το επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Croydon Park, στα δυτικά προάστια του Σίδνεϊ. Σύμφωνα με τον Νέο Κόσμο, η περιοχή αποκλείστηκε για περίπου δύο ώρες, μετά από αναφορές για ένοπλο άνδρα στην Georges River Road, κοντά στη Brighton Street. Η αστυνομία της NSW χαρακτήρισε την επιχείρηση «εξαιρετικά επικίνδυνη». Σύμφωνα με τις Αρχές, ο Μίντζας φέρεται να πυροβόλησε έως και 50 φορές, «τυχαία και αδιάκριτα», από το παράθυρο διαμερίσματος πάνω από εμπορικό κατάστημα, πλήττοντας 13 οχήματα και μια στάση λεωφορείου.

Η NSW Ambulance παρείχε φροντίδα σε 16 άτομα με ελαφρά τραύματα, ενώ δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο· ο ένας υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση μετά από τραύματα στον λαιμό και το στήθος. Περίπου στις 9:30 το βράδυ, ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας εισέβαλαν στο διαμέρισμα και συνέλαβαν τον Μίντζα, κατάσχοντας ένα όπλο διαμετρήματος .30 και πυρομαχικά. Ο συλληφθείς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο υπό αστυνομική φρούρηση, με τραύμα στο μάτι από θραύσματα γυαλιού, και στη συνέχεια επέστρεψε στο Burwood Police Station. Το βράδυ της Δευτέρας του απαγγέλθηκαν κατηγορίες απόπειρας ανθρωποκτονίας, καθώς και αδικήματα που σχετίζονται με παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου, πυροβολισμούς σε δημόσιο χώρο και αντίσταση κατά της σύλληψης.

