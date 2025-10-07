Πυκνά σύννεφα «σκέπασαν» την Πάτρα- ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Από νωρίς το πρωί, ο ουρανός πάνω από την Πάτρα είναι σκεπασμένος με πυκνά σύννεφα που θυμίζουν καπνό. Η κακοκαιρία έχει ρίξει τη θερμοκρασία και η ατμόσφαιρα είναι σκοτεινή και υγρή, με το φθινόπωρο να κάνει αισθητή την παρουσία του έχοντας πλέον και τη βροχή στο πλευρό του.

Οι δρόμοι είναι βρεγμένοι και η εικόνα της πόλης θυμίζει τυπική φθινοπωρινή μέρα.