Εργατικό Κέντρο Πάτρας: Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου

«Απαιτούμε να σταματήσει εδώ και τώρα η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού» τονίζει το Εργατικό Κέντρο Πάτρας.

Η ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Πάτρας αναφέρει τα εξής:

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πάτρας σε συνέχεια και της καταγγελίας στην οποία προέβη για την επίθεση των ενόπλων δυνάμεων του κράτους - δολοφόνου Ισραήλ ενάντια στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στον μαρτυρικό λαό της Γάζας, και στο πλαίσιο της αλληλεγγύης του στον ηρωικό λαό της Παλαιστίνης, που δοκιμάζεται σκληρά, καλεί σε συγκέντρωση στην πλατεία Γεωργίου την Παρασκευή 10 Οκτώβρη, στις 19:00.

Οι ΗΠΑ, με το νέο άθλιο σχέδιο για τη Γάζα, που παρουσίασε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ, έχοντας στο πλευρό του τον πρωθυπουργό του ισραηλινού κράτους - δολοφόνου Μπ. Νετανιάχου, επιχειρούν να επιβάλουν αυτό, που δεν έχει καταφέρει η σφαγή, που διεξάγει ο ισραηλινός κατοχικός στρατός στη Γάζα από τον Οκτώβρη του 2023: Να ενταφιάσουν το δικαίωμα και την πάλη του ηρωικού παλαιστινιακού λαού με όλα τα μέσα για ένα πραγματικά ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος, στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ και την επιστροφή προσφύγων.

Οι ΗΠΑ και η ΕΕ έχουν βρει στο Ισραήλ τον "σύμμαχο", που χρειάζονταν για να παρεμβαίνουν, να επιβάλλουν τους δικούς τους όρους στο μοίρασμα των πλουτοπαραγωγικών πηγών, να μεσολαβούν στον ανταγωνισμό των αστικών τάξεων της περιοχής. Αντίστοιχα και η ελληνική κυβέρνηση υποκριτικά προβάλλει το "εθνικό συμφέρον" ως πρόσχημα για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα και τα κέρδη των εκμεταλλευτών του λαού μας. Πίσω από την εμπλοκή της χώρας μας στην ισραηλινή σφαγή των Παλαιστινίων βρίσκεται η αναβάθμιση του ρόλου των ελληνικών μονοπωλίων και η στήριξη του εγχώριου μεγάλου κεφαλαίου.

Απαιτούμε:

· Nα σταματήσει εδώ και τώρα η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού!

· Η ελληνική κυβέρνηση να σταματήσει κάθε συνεργασία με το κράτος – δολοφόνο.

· Η ελληνική κυβέρνηση να εφαρμόσει την ομόφωνη απόφαση της ελληνικής Βουλής του 2015 και να προχωρήσει στην αναγνώριση του ανεξάρτητου κράτους της Παλαιστίνης στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Καλούμε τον πατραϊκό λαό να δυναμώσει την αλληλεγγύη του στον ήρωα παλαιστινιακό λαό!

Η ιστορία έχει μια σωστή πλευρά: με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά!

Όλοι και όλες στη συγκέντρωση αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό, που διοργανώνει το Ε.Κ.Π. την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου στην πλατεία Γεωργίου στις 19:00.