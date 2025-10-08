Πάνος Ρούτσι: “Απέκτησα μια οικογένεια σε όλη την Ελλάδα”

Όλοι στο Σύνταγμα για τον Πάνο Ρούτσι

Τεράστια ήταν η ανταπόκριση των πολιτών στο κάλεσμα που απηύθυνε ο Πάνος Ρούτσι το βράδυ της Τρίτης (7/10), όταν και ανακοίνωσε τη λήξη της απεργίας πείνας που πραγματοποιούσε επί 23 ημέρες. Επί 23 ημέρες, έξω από τη Βουλή, με βροχές, αλλά και χιλιάδες κόσμου στο πλευρό του, ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι ζητούσε το αυτονόητο: να μάθει πώς πέθανε ο γιος του στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών Αφού ευχαρίστησε τους γιατρούς που τον φρόντισαν, ο Πάνος Ρούτσι απηύθυνε κάλεσμα σε συγκέντρωση απόψε στο Σύνταγμα, για να γιορτάσει μαζί με τον κόσμο τη “μεγάλη νίκη” όπως είπε χαρακτηριστικά.

Έτσι κι έγινε. Εκατοντάδες πολιτών κατέκλεισαν το Σύνταγμα για να γιορτάσουν με τον άνθρωπο που λίγο έλειψε να θυσιαστεί για να μάθει όλη την αλήθεια για τον χαμό του παιδιού του. “Σήμερα είναι μια μέρα χαράς και τριπλής μπορώ να πω νίκης, γιατί κερδίσαμε μια μάχη. Αλλά υπάρχει κι ένας αγώνας που συνεχίζεται κι αυτό είναι κάτι που θα το συνεχίσουμε μέχρι τέλους. Δεν σταματάμε εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που με στήριξε, όλους τους φίλους που απέκτησα, μια οικογένεια τεράστια σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο και συνεχίζουμε μέχρι τέλους”, δήλωσε φανερά συγκινημένος, έχοντας ξανά τους συμπολίτες του στο πλάι του. Άνθρωποι κάθε ηλικίας, παιδιά και ηλικιωμένοι, βρέθηκαν στο Σύνταγμα για να σταθούν στον άνθρωπο που κινητοποίησε και συγκίνησε όλη την Ελλάδα, ενώ ανέδειξε ταυτόχρονα τον εμπαιγμό του κρατικού μηχανισμού, που εν τέλει αναγκάστηκε να ακούσει τα δίκαια αιτήματα συγγενών των θυμάτων.