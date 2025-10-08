Γαλλία - Ελιζέ: Ο Μακρόν θα ορίσει νέο πρωθυπουργό εντός 48 ωρών

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν θα διορίσει έναν νέο πρωθυπουργό ενός των επόμενων 48 ωρών, ανακοίνωσε απόψε το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Ο Μακρόν ευχαρίστησε τον απερχόμενο πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί για τη δουλειά που έκανε τις τελευταίες δύο ημέρες, φτάνοντας στο συμπέρασμα ότι η πλειοψηφία των βουλευτών αντιτίθεται στη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης, ότι υπάρχει μια πλατφόρμα σταθερότητας και ότι είναι εφικτό να εγκριθεί ένας προϋπολογισμός μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Λεκορνί: “Η αποστολή μου ολοκληρώθηκε”

Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, δήλωσε νωρίτερα το βράδυ ότι «υπάρχει απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο που απορρίπτει το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών», αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι πολιτικές δυνάμεις μπορούν να βρουν κοινό έδαφος για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Μιλώντας στη γαλλική τηλεόραση κι αφού πρώτα ενημέρωσε τον πρόεδρο Μακρόν για τις επαφές του με τα πολιτικά κόμματα, ο Λεκορνί σημείωσε πως η Εθνοσυνέλευση «παραμένει κατακερματισμένη», αλλά «υπάρχει ακόμη δυνατότητα συμβιβασμού».

Πρόσθεσε ότι βλέπει περιθώριο για συμφωνία στον προϋπολογισμό και εκτίμησε πως «ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μπορεί να ορίσει νέο πρωθυπουργό μέσα στις επόμενες 48 ώρες».

Ερωτηθείς αν θα είναι ο ίδιος αυτός ο πρωθυπουργός, απάντησε: «Είμαι ο απερχόμενος πρωθυπουργός. Υπέβαλα την παραίτησή μου τη Δευτέρα και αποδέχθηκα να συνεχίσω τις επαφές για 48 ώρες κατόπιν αιτήματος του προέδρου. Απόψε θεωρώ ότι η αποστολή μου ολοκληρώθηκε».

Συμπλήρωσε ότι ενημέρωσε τον πρόεδρο Μακρόν για την ανάγκη «ουσιαστικού διαλόγου γύρω από το συνταξιοδοτικό σύστημα», τονίζοντας ότι η αναστολή της μεταρρύθμισης «θα μπορούσε να κοστίσει 3 δισ. ευρώ το 2027».

Υπογράμμισε επίσης ότι «οι συνέπειες από το να μην εγκριθεί προϋπολογισμός έως το τέλος του έτους θα ήταν δραστικές για τη χώρα», προσθέτοντας πως, παρά τη βαθιά πολιτική κρίση, «η Γαλλία θα σεβαστεί τον δημοσιονομικό της στόχο για φέτος».