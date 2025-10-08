Γαλλία: «Νέος πρωθυπουργός εντός 48 ωρών» - Οι δηλώσεις Λεκορνί

Στην εκτίμηση ότι ο Εμανουέλ Μακρόν μπορεί να ορίσει νέο πρωθυπουργό μέσα στις επόμενες 48 ώρες προχώρησε ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιέν Λεκορνί.

«Είπα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι οι προοπτικές διάλυσης της κυβέρνησης μειώνονται και ότι πιστεύω ότι η κατάσταση επιτρέπει στον Πρόεδρο να ορίσει πρωθυπουργό μέσα στις επόμενες 48 ώρες», δήλωσε ο Λεκορνί στο France 2.

Σύμφωνα με τη Le Figaro, o Λεκορνί τόνισε ότι «η πλειοψηφία της Εθνοσυνέλευσης αρνείται τη διάλυση, καθώς αντιλαμβάνεται ότι η διάλυση δεν θα οδηγήσει σε λύση. Υπάρχουν αρκετές ομάδες που είναι διατεθειμένες να συμφωνήσουν σε έναν κοινό προϋπολογισμό», πρόσθεσε, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, την αριστερά.

«Νιώθω ότι υπάρχει μια διέξοδος», είπε επίσης, υποδεικνύοντας ότι ο Εμανουέλ Μακρόν θα πρέπει να ορίσει νέο πρωθυπουργό «εντός των επόμενων 48 ωρών».