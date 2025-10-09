Συνέλαβαν άνδρα για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, στη Μανωλάδα

Κατασχέθηκαν 124,7 γραμμάρια κάνναβης, -3,8- γραμμάρια λευκής σκόνης και μία συσκευή κινητού τηλεφώνου
Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, συνελήφθη, χθες 08/10/2025 στη Μανωλάδα Ηλείας, ένας ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, ανακοινώνει η ΕΛ.ΑΣ.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών και κατόπιν διενέργειας έρευνας στην οικία του κατηγορούμενου, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατάσχεσαν :
• -124,7- γραμμάρια κάνναβης
• -3,8- γραμμάρια λευκής σκόνης άγνωστης ουσίας και
• Ένα μεταλλικός τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης.
Επιπλέον, στην κατοχή του κατηγορουμένου βρέθηκε και κατασχέθηκε μία συσκευή κινητού τηλεφώνου με κάρτα SIM, η οποία χρησιμοποιούνταν ως μέσο επικοινωνίας για τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας / Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας.
