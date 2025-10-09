Πάτρα: Έπεσε πάνω του αυτοκίνητο και τον πλάκωσε στο πόδι- Συναγερμός στην Σατωβριάνδου- ΦΩΤΟ

Κλήθηκαν πυροσβεστική ΕΚΑΒ και αστυνομία
Συναγερμός σήμανε πριν λίγο στην πυροσβεστική που δέχτηκε κλήση για συμβάν στο κέντρο της Πάτρας και συγκεκριμένα στη Σατωβριάνδου.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ένα άτομο τραυματίστηκε όταν καταπλακώθηκε από αυτοκίνητο που βρισκόταν σε οικοπεδικό χώρο και στο οποίο εκτελούσε εργασίες. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες πλακώθηκε από τμήμα του αυτοκινήτου και του εγκλώβισε το πόδι.
Επί τόπου έσπευσε η πυροσβεστική η οποία δεν χρειάστηκε να ενεργήσει για τον απεγκλωβισμό του ατόμου.
Στο σημείο έσπευσαν και το ΕΚΑΒ και η Αστυνομία.
