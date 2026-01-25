Πάτρα: Ράγισαν καρδιές στα social για τον Νίκο και την Αγγελική

Βαθιά συγκίνηση και ανείπωτη θλίψη κυριαρχούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τον τραγικό θάνατο δύο νέων παιδιών στο φονικό τροχαίο που σημειώθηκε στην περιοχή της Παραλίας Πατρών.

Φίλοι και γνωστοί του 19χρονου Νίκου Βαβαρούτα και της 17χρονης Αγγελικής Δρίβα αποχαιρετούν τα δύο παιδιά με συγκλονιστικά μηνύματα, ανεβάζοντας φωτογραφίες και γράφοντας λόγια αγάπης και πόνου, εκφράζοντας την οδύνη τους για τις ζωές που κόπηκαν τόσο πρόωρα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 19χρονος εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολώνα φωτισμού στην Παραλία Πατρών, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Η σύγκρουση ήταν βίαιη, με αποτέλεσμα το όχημα να μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Από τα συντρίμμια απεγκλωβίστηκαν νεκροί, με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Στο σημείο επικράτησαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας, ενώ δυνάμεις της Τροχαίας Πατρών, του ΕΚΑΒ και της Πυροσβεστικής έσπευσαν άμεσα, χωρίς όμως να μπορέσουν να προσφέρουν βοήθεια στα δύο παιδιά.

Οι εικόνες του διαλυμένου αυτοκινήτου προκαλούν σοκ, ενώ η τοπική κοινωνία και το διαδίκτυο θρηνούν για δύο νέες ζωές που δεν πρόλαβαν να ζήσουν.