Πάτρα: Σιωπηλό προσκύνημα στο σημείο όπου έσβησαν ο Νίκος και η Αγγελική - ΦΩΤΟ

Βαρύ πένθος και συγκίνηση επικρατούν στην Πάτρα μετά τον τραγικό χαμό δύο νέων παιδιών, που έχασαν τη ζωή τους το βράδυ του Σαββάτου σε φρικτό τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή της Παραλίας Πατρών.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν το Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 19χρονος Νίκος Βαβαρούτας εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολώνα φωτισμού, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Η σύγκρουση ήταν τόσο βίαιη, που το όχημα μετατράπηκε σε άμορφη μάζα.

Από τα συντρίμμια του αυτοκινήτου ανασύρθηκαν νεκροί ο 19χρονος οδηγός και η 17χρονη συνοδηγός Αγγελική Δρίβα, με τον απεγκλωβισμό τους να απαιτεί τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας Πατρών και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ωστόσο ήταν ήδη αργά για τα δύο παιδιά.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, φίλοι, συγγενείς και απλοί πολίτες κατέφθασαν στο σημείο της τραγωδίας, αφήνοντας λουλούδια και ανάβοντας κεράκια στη μνήμη του Νίκου και της Αγγελικής, σε ένα σιωπηλό προσκύνημα που αποτυπώνει τον ανείπωτο πόνο και τη θλίψη μιας ολόκληρης πόλης.

Η Πάτρα παραμένει συγκλονισμένη, αποχαιρετώντας δύο νέες ζωές που έσβησαν τόσο πρόωρα.