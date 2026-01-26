Πάτρα: Tην Τρίτη 27 Ιανουαρίου η κηδεία του 19χρονου Νίκου Βαβαρούτα

από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στις Ιτιές Πατρών
Οικογένεια, συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν για πάντα την Τρίτη 27 Ιανουαρίου τον 19χρονο Νίκο Βαβαρούτα, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο το βράδυ του Σαββάτου στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος της Παραλίας Πατρών.
Στο ίδιο τροχαίο έχασε τη ζωή της και μια 17χρονη.
Η κηδεία του νεαρού θα γίνει αύριο στις 12 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στις Ιτιές Πατρών, ενώ θα ταφεί στο κοιμητήριο Παραλίας Πατρών.
Απαρηγόρητοι οι γονείς του, η αδελφή και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας του 19χρονου, το νήμα της ζωής του οποίου κόπηκε πρόωρα και ξαφνικά.
Ο πόνος για τον χαμό των δύο νέων παιδιών είναι ανείπωτος.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr