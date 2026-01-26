Πάτρα: Tην Τρίτη 27 Ιανουαρίου η κηδεία του 19χρονου Νίκου Βαβαρούτα

Οικογένεια, συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν για πάντα την Τρίτη 27 Ιανουαρίου τον 19χρονο Νίκο Βαβαρούτα, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο το βράδυ του Σαββάτου στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος της Παραλίας Πατρών.

Στο ίδιο τροχαίο έχασε τη ζωή της και μια 17χρονη.

Η κηδεία του νεαρού θα γίνει αύριο στις 12 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στις Ιτιές Πατρών, ενώ θα ταφεί στο κοιμητήριο Παραλίας Πατρών.

Απαρηγόρητοι οι γονείς του, η αδελφή και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας του 19χρονου, το νήμα της ζωής του οποίου κόπηκε πρόωρα και ξαφνικά.

Ο πόνος για τον χαμό των δύο νέων παιδιών είναι ανείπωτος.