Πάτρα: Ανείπωτος πόνος για τον 19χρονο και την 17χρονη που σκοτώθηκαν στο τροχαίο - Συγκλονίζει η μητέρα του νεαρού φοιτητή

Σε σοκ η Πάτρα από τον άδικο θάνατο των δυο νέων
Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία της Πάτρας μετά το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος της Παραλίας Πατρών, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο νέοι άνθρωποι.
Θύματα του δυστυχήματος είναι ο 19χρονος Νίκος Βαβαρούτας και η 17χρονη Αγγελική Δρίβα. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο νεαρός, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Τροχαία Πατρών, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε στύλο φωτεινού σηματοδότη, απέναντι από τις εγκαταστάσεις του Εκκλησιαστικού Λυκείου.
Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα το όχημα να υποστεί εκτεταμένες ζημιές. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Τροχαίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών για τον απεγκλωβισμό και την παροχή πρώτων βοηθειών, οι δύο νέοι υπέκυψαν στα τραύματά τους.
Από την πρώτη στιγμή, στο σημείο του δυστυχήματος επικράτησε έντονη συγκίνηση. Συγγενείς, φίλοι αλλά και πολίτες που περνούσαν από την περιοχή δεν μπορούσαν να πιστέψουν την τραγική κατάληξη. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Κυριακής, κάτοικοι της Πάτρας άφηναν λουλούδια στο σημείο, ενώ το βράδυ φίλοι του 19χρονου συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τη μνήμη του.
Συντετριμμένη η μητέρα του 19χρονου, μιλώντας στο MEGA, περιέγραψε τον γιο της ως ένα ιδιαίτερα προσεκτικό παιδί. Όπως ανέφερε, οδηγούσε εντός των ορίων ταχύτητας, φορούσε ζώνη ασφαλείας και δεν έπαιρνε ποτέ το αυτοκίνητο χωρίς δίπλωμα.
«Ο Νικόλας μου πήγαινε με 50 km, και φορούσαν ζώνη. Όλοι οι αερόσακοι, είχε ένα καλό αυτοκίνητο υποτίθεται, ότι σαν γονείς και εμείς να’ ναι το παιδί προστατευμένο. Γιατί παιδί ήταν, πήρε την κοπέλα που αγαπούσε και πήγαν 3 km βόλτα. Με ζώνες. Το παιδί δεν έβγαινε από το γκαράζ που έβγαζε το αυτοκίνητο, φορούσε ζώνη, αυτό θέλω για την ψυχή του, δεν θέλω τίποτα άλλο, δεν θέλω να λένε ψέματα».
Ο Νίκος Βαβαρούτας ήταν φοιτητής στη σχολή εμποροπλοιάρχων στο εξωτερικό και, σύμφωνα με την οικογένειά του, είχε όνειρα και σχέδια για το μέλλον. «Ήταν παιδί με αρχές, δεν ήταν παράνομος, δεν ρίσκαρε», τόνισε η μητέρα του, ζητώντας να αποδοθεί η αλήθεια για τις συνθήκες του δυστυχήματος.
