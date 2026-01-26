Συλλυπητήρια του Δημάρχου Πατρέων για τους τρεις νέους που χάθηκαν στα δύο τροχαία

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης για τον χαμό τριών νέων σε δύο θανατηφόρα τροχαία.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Μέσα σε λίγες ώρες η Πάτρα βυθίστηκε στο πένθος. Τρείς νέοι, δύο από την Πάτρα κι ένας από τη Ναύπακτο, έχασαν τη ζωή τους σε δύο τροχαία ατυχήματα.

Η 17χρονη Αγγελική Δρίβα, ο 19χρονος Νίκος Βαβαρούτας, ο 25χρονος Σπύρος Παπακωνσταντινόπουλος έφυγαν προτού προλάβουν να χαρούν τη ζωή και να δημιουργήσουν.

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στους γονείς και στις οικογένειές τους.