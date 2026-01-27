Πατρινό Καρναβάλι 2026: «Θα κάνουμε καμιά δουλειά;»- Δράση του 61ου Κρυμμένου Θησαυρού

Με παιχνίδια, χιούμορ και έντονο ανταγωνισμό συνεχίστηκαν οι καρναβαλικές δράσεις του Κρυμμένου Θησαυρού την Κυριακή 25 Ιανουαρίου στα Υψηλά Αλώνια.

Η ανακοίνωση της ΚΕΔΗΠ αναφέρει τα εξής:

Με κέφι, γέλιο και έντονο ανταγωνισμό συνεχίστηκαν οι καρναβαλικές δράσεις, την Κυριακή 25 Ιανουαρίου το πρωί στα Ψηλά Αλώνια, όπου πραγματοποιήθηκαν παιχνίδια δράσης με τη συμμετοχή των πληρωμάτων του Κρυμμένου Θησαυρού.

Τα πληρώματα διαγωνίστηκαν σε φάση πλατείας, συμμετέχοντας σε μια σειρά παιχνιδιών τύπου «Παιχνίδια χωρίς σύνορα», με κεντρικό θέμα τις… δουλειές του σπιτιού. Ο τίτλος της δράσης, «Θα κάνουμε καμιά δουλειά;», έδωσε από την αρχή τον παιχνιδιάρικο και σατιρικό τόνο της εκδήλωσης.

Κάθε παιχνίδι αποτελούσε μια ξεχωριστή χιουμοριστική θεματική ενότητα εμπνευσμένη από τις καθημερινές οικιακές εργασίες, όπως “όσα βλέπει η πεθερά” και “την βγάλαμε για στέγνωμα…την μπουγάδα μας”, οι οποίες μετατράπηκαν σε καρναβαλικές δοκιμασίες γεμάτες φαντασία, χιούμορ και δράση. Τα πληρώματα κλήθηκαν να συνεργαστούν, να αυτοσχεδιάσουν και να ξεπεράσουν τις προκλήσεις, προσφέροντας στο κοινό μοναδικές στιγμές διασκέδασης.

Η πλατεία των Ψηλών Αλωνιών γέμισε μετά από χρόνια με θεατές που παρακολούθησαν με ενθουσιασμό τα παιχνίδια, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι το Καρναβάλι μπορεί να συνδυάζει τη συμμετοχή, το παιχνίδι και τη σάτιρα, ενεργοποιώντας τον δημόσιο χώρο και φέρνοντας κοντά μικρούς και μεγάλους.

Η εκδήλωση αποτέλεσε δράση στο πρόγραμμα του 61 ου Παιχνιδιού Κρυμμένου Θησαυρού αναδεικνύοντας τη δημιουργικότητα των πληρωμάτων και τη δύναμη του παιχνιδιού ως μέσου έκφρασης και ψυχαγωγίας.