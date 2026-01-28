Πάτρα: Ανήλικοι πιάστηκαν στα χέρια σε κατάστημα εστίασης

Αναστάτωση προκλήθηκε αργά χθες το βράδυ σε καφετέρια στην ανατολική πλευρά της Πάτρας, όταν ομάδα ανηλίκων ενεπλάκη σε επεισόδιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο συμβάν συμμετείχαν συνολικά οκτώ άτομα, όλοι ανήλικοι.

Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στις προβλεπόμενες ενέργειες προκειμένου να αποκατασταθεί η τάξη και να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε το περιστατικό.