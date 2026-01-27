Πάτρα: Αυτό που βλέπετε στις φωτό, είναι... δρόμος! Έξαλλοι οι κάτοικοι στην Οβρυά

Σε κατάσταση πλήρους εγκατάλειψης καταγγέλλουν ότι βρίσκεται η οδός Μπότσαρη, στην Οβρυά, στο τμήμα από τον αριθμό 21 έως το τέλος του δρόμου, κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι εκφράζουν έντονη ανησυχία για την ασφάλεια οδηγών και πεζών.

Όπως αναφέρουν, το οδόστρωμα είναι γεμάτο μεγάλες και βαθιές λακκούβες σε όλο του το πλάτος, οι οποίες μετά από κάθε βροχόπτωση γεμίζουν με νερό, με αποτέλεσμα να μην διακρίνεται το πραγματικό τους βάθος. Η εικόνα, σύμφωνα με τους ίδιους, παραπέμπει περισσότερο σε χωματόδρομο εκτός πόλης παρά σε κατοικημένη περιοχή εντός αστικού ιστού.

Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για έναν δρόμο «καρμανιόλα», επισημαίνοντας πως είναι θέμα χρόνου να σημειωθεί νέο τροχαίο ατύχημα, ιδιαίτερα με δίκυκλα, διανομείς και ποδηλάτες που κινούνται καθημερινά στο σημείο. Όπως καταγγέλλουν, ήδη έχουν σημειωθεί επανειλημμένα φθορές σε οχήματα, με ζημιές σε αναρτήσεις, ζάντες και ελαστικά.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν, το πρόβλημα υφίσταται εδώ και περίπου 15 χρόνια, χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί ουσιαστική και μόνιμη αποκατάσταση. Κατά διαστήματα γίνονται πρόχειρες παρεμβάσεις, οι οποίες όμως δεν αντέχουν στον χρόνο και το οδόστρωμα επανέρχεται σύντομα στην ίδια επικίνδυνη κατάσταση.

Οι κάτοικοι ζητούν την άμεση παρέμβαση των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων, με αυτοψία και οριστική αποκατάσταση του δρόμου, τονίζοντας ότι το ζήτημα αφορά άμεσα την ασφάλεια και την καθημερινότητα των πολιτών.